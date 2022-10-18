18 Ekim 2019: Yazar ve Şair Nuri Pakdil’in Vefatı

1934 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde memleketinde “Demokrasiye Hizmet” gazetesinde yayınladı. Lisedeyken “Hamle” adında bir dergi çıkardı. İstanbul’da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.







1969 yılında “Edebiyat” dergisini ve 1972’de Edebiyat Dergisi Yayınları’nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları’nın ilk kitabı Batı Notları’dır.







Edebiyat dergisi, kimi aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü yayınına, Aralık 1984’te ara verdi. Edebiyat Dergisi Yayınları, 1972-1984 yılları arasında 18’i Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayınladı.

28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları’ndan yeniden kitap yayınlamaya başladı. Daha önce yayınlanan 5 kitabın yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabın ilk basımları yapıldı.







Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü. Kasım 2014’te Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün ilkini aldı. 2014 yılında TRT1’de yayınlanmış olan “Yedi Güzel Adam” dizisinde kendisinden bahsedildi. 18 Ekim 2019 tarihinde vefat etti. Ankara Taceddin Dergahı haziresine defnedildi.



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