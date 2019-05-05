18 Arap ülkesinde yarın ramazan

İSTANBUL (AA) - Arap ülkelerinin çoğu, ramazan ayının ilk gününün pazartesi günü olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Sudan, Ürdün, Filistin, Mısır, Irak, Tunus, Libya, Suriye, Yemen, Lübnan, Cezayir, Somali ve Cibuti, hilalin görüldüğünü ve pazartesi gününün ramazanın başlangıcı olduğunu duyurdu. Umman, Fas ve Komorlar ramazan ayının başlangıcını salı günü olarak açıklarken Moritanya'dan henüz açıklama gelmedi.

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