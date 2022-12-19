18 Aralık 1964: Hayrettin Karan'ın vefatı (Gazeteci/Mebus)
Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Gazeteci/Mebus Hayrettin Karan'ı hayırla yâd ediyoruz.
Hayrettin Karan, 1890 yılında Balıkesir’de doğdu. Bursa İdadisi mezunudur. Balıkesir Ziraat Bankası Tahakkuk Katipliği, Ayvalık Mahkemesi Katipliği, Millî Müdâfaa-i Nezâret Husûsi Kalem Memurluğu, Balıkesir Millî Teşkîlâtı İhtiyat Zabitliği, Balıkesir, Bilecik ve Söğüt Millî Menzil Teskîlâtı Memurluğu, Seyyar Menzil Müfettişliği, Balıkesir Belediye Başkanlığı, Türk Dili Gazetesi sahipliği ve Başyazarlığı, Kitap Sevenler Derneği Kuruculuğu, Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu Üyelikleri, TBMM III. Dönem Balıkesir, IV. Dönem Bilecik, V., VI. ve VII. Dönem Balıkesir Milletvekilliği ile VI. ve VII. Dönem Arzuhal Encümeni Reisliği yapmıştır.
Harp, İstiklal Madalyası ve Basın Şeref Kartı sahibidir.