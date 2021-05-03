18-29 yaş ne zaman aşı olacak? Bakan Koca açıkladı
Koronavirüs aşılama sürecini hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de aşılama sırası ile ilgili de bilgiler verdi. 18 yaş üstü vatandaşların ne zaman aşı olacağı da belli oldu. Peki, 18-29 yaş ne zaman aşı olacak? İşte yanıtı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de açıklamalarda bulundu. Sinovac aşısının tedarikinde olumlu gelişmeler olduğunu kaydeden Koca, "Haziran itibariyle 40 yaş üstünü, 3-4 ay içinde de 18 yaş üstünü aşılayacağız" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de açıklamada bulundu.
"Sinovac aşısı sevk edilmeye devam edecek" ifadelerini kullanan Koca, "Aşı programını hızlandıracağız" şeklinde konuştu.
Sinovac aşısının tedarikinde olumlu gelişmeler var diyen Bakan Koca, "Haziran itibariyle 40 yaş üstünü, 3-4 ay içinde de 18 yaş üstünü aşılayacağız" ifadelerini kullandı.
50 milyon doz Rus aşısının 6 ay içerisinde geleceğini kaydeden Sağlık Bakanı Koca, ilk sevkiyatın bu ay içerisinde gerçekleşeceğini belirtti.