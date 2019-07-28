178 timle 24 saatlik huzur uygulaması

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 178 timle 24 saat süresince huzur uygulaması yaptı. Uygulamada 12 bin şahsın UYAP sorgusunu yapan ekipler, farklı suçlardan aranan 33 kişiyi yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde farklı noktalarda 24 saati kapsayan huzur ve güvenlik uygulaması yaptı. Uygulamada 178 tim jandarma personeli görev aldı. Uygulamada yabancı uyruklu kişiler ile birlikte toplam 12 bin 710 şahsın GBT kontrolü ile 4 bin 269 araç sorgusu yapıldı. Farklı suçlardan aranan 33 kişi yakalanırken, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri uygulama kapsamında metruk binalar ve umuma açık yerlerde de denetlemeler yaptı. Uygulama sonunda 40 araca 24 bin 185 lira para cezası uygulanırken, 16 araç ise trafikten men edildi.