1757: Ahmed Raufi Üsküdari'nin vefatı (Mutasavvıf)

Üsküdar’da doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Şeyh Seyyid Raûfî Ahmed Efendi olarak tanındı. Köstendilli Ali Efendi’nin halifesi olup Halvetiye’ye bağlı Ramazaniye tarikatının Raûfiye kolunun kurucusudur.







Üsküdar Sinanpaşa Camii’nde imamlık yaptıktan sonra Üsküdar Doğancılar semtinde kendi tarikatını ve tekkesini kurdu. Sultan III. Osman tarafından birkaç kez ziyaret edildi.



İstanbul’da vefat etti ve Üsküdar Doğancılar’da Sinan Paşa Camii bahçesine gömüldü.





Ahmed Raufi Üsküdari türbesi



Vefat tarihi kaynaklarda farklılık göstermektedir.