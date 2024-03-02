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Tarih 1757: Ahmed Raufi Üsküdari'nin vefatı (Mutasavvıf)
Tarih

1757: Ahmed Raufi Üsküdari'nin vefatı (Mutasavvıf)

Yeniakit Publisher
2024-03-02 07:01:00 -
1757: Ahmed Raufi Üsküdari'nin vefatı (Mutasavvıf)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Mutasavvıf Ahmed Raufi Üsküdari'yi hayırla yâd ediyoruz.

Üsküdar’da doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Şeyh Seyyid Raûfî Ahmed Efendi olarak tanındı. Köstendilli Ali Efendi’nin halifesi olup Halvetiye’ye bağlı Ramazaniye tarikatının Raûfiye kolunun kurucusudur.



Üsküdar Sinanpaşa Camii’nde imamlık yaptıktan sonra Üsküdar Doğancılar semtinde kendi tarikatını ve tekkesini kurdu. Sultan III. Osman tarafından birkaç kez ziyaret edildi.

İstanbul’da vefat etti ve Üsküdar Doğancılar’da Sinan Paşa Camii bahçesine gömüldü.


                                           Ahmed Raufi Üsküdari türbesi

Vefat tarihi kaynaklarda farklılık göstermektedir.

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