174 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek devlet memuru oldu
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi mesleklerinde bir yılını doldurmalarına müteakip, Gaziantep Valiliğinin onayı ile asaleten devlet memurluğuna atandı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:41
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi mesleklerinde bir yılını doldurmalarına müteakip, Gaziantep Valiliğinin onayı ile asaleten devlet memurluğuna atandı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6. maddesi gereği asil memurluğa geçen 174 Çarşı ve Mahalle Bekçisi, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğünce amirlerinin de katılımıyla "Yemin Töreni"programı düzenlendi. Tören sonrası "Yemin Belgeleri" imzalayan personeller asli devlet memuru olarak görevlerine başladı.
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