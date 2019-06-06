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170 bin nüfuslu Bodrum’a bayramda 150 bin araç giriş yaptı

Bayram tatilinin başladığı günden itibaren Bodrum’a giren araç sayısı dudak uçuklattı.

06 Haziran 2019 Perşembe 12:48
170 bin nüfuslu Bodrum’a bayramda 150 bin araç giriş yaptı

Bayram tatilinin başladığı günden itibaren Bodrum’a giren araç sayısı dudak uçuklattı. Cuma günü mesainin bitmesiyle başlayan ve bayramın 2’inci gününe kadar ilçeye giren araç sayısı yaklaşık 150 bine ulaştı. Günlük 35 bin ile 50 bin aracın ilçeye giriş yaptığı, 18 bin aracın ise çıkış yaptığı öğrenildi.


Bayram tatilinde Güney Egeyi tercih eden yerli turistler bayramın tadını doyasıya çıkardı. Neredeyse Muğla’nın bütün ilçelerinde yoğun trafik oluştu. En çok trafik ise turizmin göz bebeği Bodrum’da meydana geldi.Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasını fırsat bilen tatilciler Ege ve Akdeniz koylarına akın etti. Yerli turisttin göz bebeği olan Bodrum ise en çok tatilci ağırlayan ilçe oldu. 6 günde Bodrum’a giren araç sayısı 150 bine ulaştı. Günlük ortalama 35 bin ile 50 bin arasında araç ilçeye giriş yaparken 18 bin araç ise çıkış yaptı. Polislerin uygulama yaptığı kontrol noktalarında kilometrelerce kuyruk oluştu. Ortakent, Yalıkavak, Bitez kavşaklarında ise zaman zaman trafik durma noktasına geldi. İlk 6 günde oluşan trafik ise bayramın 2’inci ve 3’üncü günü azaldı.


9 günlük bayram tatilinin son günlerinde ise tatilcilerin gidiş güzergahlarında yoğun trafik ve uzun araç kuyrukları olacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 12:48
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