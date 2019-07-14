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17 yıldır iğne ve makas ile kumaşları şık kıyafetlere dönüştürüyor

Gaziantep’te kişiye özel giysiler diken 27 yaşındaki Mehmet Gökdeniz, 17 yıldır iğne ve makas ile rengarenk kumaşları şık kıyafetlere dönüştürüyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:53
17 yıldır iğne ve makas ile kumaşları şık kıyafetlere dönüştürüyor

Gaziantep’te kişiye özel giysiler diken 27 yaşındaki Mehmet Gökdeniz, 17 yıldır iğne ve makas ile rengarenk kumaşları şık kıyafetlere dönüştürüyor. Türkiye’nin en genç özel dikimcisi olduğunu söyleyen Gökdeniz, yaşıtlarının birçoğunun mesleği bıraktığını ve artık çırak yetiştiremediklerini belirtti.


Şahinbey ilçesindeki Koçak Pasajı’nda 5 yıldır kendi iş yerinde kişiye özel giysiler diken Mehmet Gökdeniz, bölgede Türkiye’nin en genç özel dikimcisi olarak biliniyor. Çocuk yaşlarda öğrendiği mesleği icra eden Gökdeniz, 17 yıldır rengarenk kumaşları iğne ve makasla birbirinden şık kıyafetlere dönüştürüyor. Kişiye özel olarak takım elbise, pantolon, ceket gibi giysiler diken Gökdeniz, kendinden küçük dikim ustalarının ekonomik sebeplerden mesleği bırakarak başka işlere yöneldiğini, aynı nedenlerden çırak yetiştiremediklerini ifade etti. Gökdeniz, bilinenin aksine sektörün geleceğinin parlak olduğunu kaydetti.



"27 yaşın altında dikim ustası yok"


Mesleğin en genç nesli olduğunu ifade eden Gökdeniz, 27 yaşın altında usta kalmadığını söyledi. Kendinden küçük yaştaki dikim ustalarının başka işlere yöneldiğini vurgulayan Gökdeniz, yaşıtlarının birçoğunun ise ekonomik sebeplerden bu işi bıraktığını kaydetti. Çırak yetişmediğini de ifade eden Gökdeniz, “17 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu mesleğin en genç nesli benim. Benden daha küçük çırak olarak bir nesil yetişmiyor. Bu konuda biraz mağduruz. İşlerimiz iyi çok şükür. Elemanımız olmadığından dolayı biraz müşterilere karşı mahcup oluyoruz. Alttan yetişen kalfa olarak birileri olsa daha çok müşteriye hitap edeceğiz ve daha çok müşterinin talebine karşılık vermiş olacağız. Bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada en küçük yaşta benim olduğum söylendi. 27 yaşındayım ve daha küçük yaşta özel dikimci yok. 30 küsürün üzerinde ustalarımız var ama 27 yaş altında kimse yok. Yetişen de yok aynı zamanda. Ben 27 yaşında usta olarak tekim. Vatandaşlarımız bu mesleği aslında unutmuşlar. Aslında bu bizlere atalarımızdan gelen bir kültür. Özel dikim gerçekten insanların ilgisin çeken bir giyim sektörü. Kendinizi özel hissettiriyor ve sadece size özel olarak üretiliyor. Bir firmaya sabit kalmak zorunda değilsiniz, muhtaç değilsiniz” dedi.



"Sektörün geleceği parlak"


Gökdeniz, son dönemlerde işlerin arttığını ve sektörün yeniden canlandığını da kaydetti. Sektörde geleceğin parlak olduğunu kaydeden Gökdeniz, "Unutulmuş bir sektör ama bu yeniden canlanıyor. Biraz gelişme var, müşteri talepleri yükseliyor. Genç yaşta müşterilerimiz yoktu. Onlar da gelmeye başladı. Takım elbiselerinin fiyatı da bin liradan başlıyor, kumaşına göre değişiyor. 5 bin liraya kadar da fiyatlarımız yükseliyor. Kumaş kaliteniz ne kadar yüksek olursa fiyat da bu oranda değişiyor” şeklinde konuştu.


Gökdeniz, iş yerinde kişiye özel hazırlanan çoraplarının da olduğunu ve çorapların üzerine müşterilerinin isimlerini yazdıklarını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:53
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