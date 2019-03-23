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"17 yılda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya:- "Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için İstanbul'un yeri çok önemli. İstanbul'da sizlere yeniden hizmet etmek istiyoruz. 17 yılda yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır"

23 Mart 2019 Cumartesi 18:55
"17 yılda yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için İstanbul'un yeri çok önemli. İstanbul'da sizlere yeniden hizmet etmek istiyoruz. 17 yılda yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır." dedi.

Seçim çalışmalarını Esenyurt'ta sürdüren Kaya, bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçiminin önemine işaret ederek, İstanbul'da ve Esenyurt'ta yeni hizmetler yapabilmek için vatandaşların desteğinin çok önemli olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanı olduğu 1994'ten bu yana İstanbul'a çok büyük hizmetler yaptıklarını, çöp, çamur, çukur ve hava kirliğinin hakim olduğu kenti bugünlere getirdiklerini belirten Kaya, İstanbul'a yapılan hizmetleri anlattı.

İstanbul için yeni dönemde daha güzel projelerin olduğunu vurgulayan Kaya, "Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için İstanbul'un yeri çok önemli. İstanbul'da sizlere yeniden hizmet etmek istiyoruz. 17 yılda yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. " diye konuştu.

Kaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı yapmış çok güçlü ve marka bir isim olduğunu ifade ederek, Yıldırım'ın İstanbul'la ilgili projeleri hakkında bilgi verdi.

- "Esenyurt'u İstanbul'un incisi yapacağına yürekten inanıyoruz"

Esenyurt'a son 10 sene çok büyük hizmetler yapıldığına işaret eden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemde Azmi Ekinci Bey'le devam edeceğiz inşallah. Esenyurt'u İstanbul'un incisi yapacağına yürekten inanıyoruz. 81 milyon kardeşiz ve kardeşliğimizi her geçen gün artırmak istiyoruz. Aramızda fitne çıkarmaya çalışanlara karşı birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmek istiyoruz. Hep birlikte ülkemizi geliştirmek istiyoruz. Bu ülkenin en doğusundan en batısına kadar hep birlikte Türkiye'yiz. Türkiye kardeşliğini ve beraberliği çoğaltarak, bugünlere geldi. Bu bayrağın altında ülkemizi büyütmenin derdindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara huzur ve refah seviyesi daha yüksek bir Türkiye sunmak için gece gündüz çalıştığını ifade eden Kaya, millete hizmetkar olma anlayışıyla Esenyurt'u ve İstanbul'u çok daha güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde vatandaşların tek yürek olduğunu hatırlatarak, 81 milyon tek yürek olduğu sürece her türlü oyunun bozulacağını vurguladı.

Kaya, konuşmasının ardından çalışanlara çiçek takdim ederek, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra geri dönüşüm toplama ve ayrıştırma tesisi çalışanlarını ziyaret eden Kaya, vatandaşlarla sohbet etti, seçimler için destek istedi. Ayrıca Kaya, Tokatlılar Buluşması'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya'ya ziyaretlerinde AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Yasir Çekil de eşlik etti.


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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:55
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya
  2. Esenyurt
  3. seçim2019

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