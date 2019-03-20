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"17 yılda başımıza gelen en iyi şey Erdoğan'dır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Son 17 yılda başımıza gelen en iyi şey Recep Tayyip Erdoğan'dır"- "Bu millet icabında bir soğana talim eder, göklerinde başka bayrak dalgalanmasına müsaade etmez"

20 Mart 2019 Çarşamba 21:09
"17 yılda başımıza gelen en iyi şey Erdoğan'dır"

ŞANLIURFA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 17 yılda başımıza gelen en iyi şey Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Bakan Pakdemirli, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek, MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ve İl Başkanı Mahmut Güneş ile görüştü.

Beraberinde Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ile Şanlıurfa Ticaret Borsası'na (ŞUTB) geçen Pakdemirli, burada Yatırım Destek Ofisi'nin açılışını yaptı.

Pakdemirli daha sonra AK Parti Eyyübiye İlçe Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuş'un seçim bürosunu ziyaret etti.

Burada partililere seslenen Pakdemirli, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Pakdemirli, vatandaşın ve çiftçinin sorunlarını tek tek dinleyerek, çözüm odaklı projeler ürettiklerini belirtti.

Türkiye'nin kritik bir yerel seçime girmek üzere olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 1990'lı yıllar ülkenin kayıp yılları olarak tarihe geçti. 2002 ile bu millet 'yeter artık söz milletin' deyip, AK Parti'yi iktidara taşıdı. Recep Tayyip Erdoğan başa geldi. Son 17 yılda Türkiye'de başımıza gelen en iyi şey Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ülkesini bu kadar çok seven bir liderimiz var. Allah'a şükürler olsun."

- "Bu millet icabında soğana talim eder"

Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başta olmak üzere çok sayıda müdahalelere maruz kaldığını dile getiren Pakdemirli, milletin çok kısa sürede kendisini toparlayabilme özelliğine sahip olduğunu aktardı.

Pakdemirli, partisinin yerel yönetimde yeniden söz sahibi olmaya aday olduğunu ifade ederek, "Bu millet icabında bir soğana talim eder, göklerinde başka bayrak dalgalanmasına müsaade etmez. Türlü türlü oyunlar var ama vatandaşımız kanmamalı. Halkımızın sandıkta gerekeni yapacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti Eyyübiye İlçe Belediye Başkan adayı Kuş, Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, plaket takdim etti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 21:09
  1. seçim
  2. Şanlıurfa
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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