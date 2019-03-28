0553 313 94 23

17 yaşındaki Varol’un cenazesinde gözyaşları sel oldu

Bodrum’da meydana gelen trafik kazasında ölen 17 yaşındaki Aydoğan Varol’un cenazesinde gözyaşları sel oldu.

28 Mart 2019 Perşembe 18:41
17 yaşındaki Varol’un cenazesinde gözyaşları sel oldu

Bodrum’da meydana gelen trafik kazasında ölen 17 yaşındaki Aydoğan Varol’un cenazesinde gözyaşları sel oldu. Okul arkadaşları Varol’un tabutunu cenaze aracına bindirmeyerek mezarlığa kadar omuzlarında taşıdı. Varol’un tabutunda serilen mezuniyet cübbesi ve kepi yürekleri dağladı.


Dün öğlen saatlerinde Kıbrıs Şehitleri Caddesinde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki Onur Canlı ve 17 yaşındaki Aydoğan Varol ağır şekilde yaralanmıştı. Yaralılardan Aydoğan Varol Bodrum Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. 48 PK 676 plakalı motosiklet, sürücüsü Onur Canlı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpmıştı. Kazada Canlı ağır şekilde yaralanmış, Varol ise hayatını kaybetmişti.



Gözyaşları sel oldu


Varol’un cenazesine, Ayşegül Sevim Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi öğrencileri de akın etti. Son sınıf öğrencisi olan Varol için gelen yaklaşık bin 500 öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Öğrencilerin yanı sıra Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Cumhur ittifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş ve öğretmenler de cenazeye katıldı.



Cübbesi ve Kepi tabutunun üzerine koyuldu


Varol ailesinin tek çocuğu olan Aydoğan Varol’un tabutu Kerem Aydınlar Camii’ne getirildi. Tabutunun üzerine koyulan Mezuniyet cübbesi ve kepi ise yürekleri dağladı. Ailesinin göz yaşları içerisinde camiye getirilen Varol’un tabutu başında ailesi ve arkadaşları bir an olsun ayrılmadı.



Cenaze arabasına koymadılar


Cenaze namazının ardından omuzlarda cenaze aracına götürülen Varol’un tabutunu okul arkadaşları cenaze aracına koydurtmadı. Omuzlarında Ortakent mezarlığına kadar taşınan Varol’un cansız bedeni okunan duaların ardından defnedildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:41
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Deniz Akhisar ve Gölmarmara’da temaslarda bulundu
    1. Vali Deniz Akhisar ve Gölmarmara’da..
    2. Bursalı çiftçilere don ikazı
    3. İznik’te sazlık yangını
    4. Fernando Alonso, Dakar Rallisi’ni..
    5. Volkswagen, teşviklerle 300 binden..
    6. Ev yapımı bebe bisküvisi tarifi
    7. Gazze sınırındaki birlikleri ziyaret..
    8. Alper seçim çalışmalarına hız verdi
    9. Kontrolden çıkan midibüs, yol..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Şanlıurfa’daki fabrika yangını 2 saat..
    12. 17 yaşındaki Varol’un cenazesinde..
    13. "İş gücüne katılım oranını yüzde 53'ün..
    14. Çelik ihracatında hedef Batı Afrika
    15. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına..
    16. Seçime sayılı günler kala flaş karar!..
    17. Hakkari’de ‘Çocuk Koruma Kanunu’..
    18. Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı..
    19. Erdoğan’ın Ayasofya ile ilgili..
    20. Başkan Kalın’a Ayvalı’da büyük destek
    21. Sağlık Müdürü Bilge’den Başkan Kalın’a..
    22. Adıyaman’da okul önünde sopalı bıçaklı..
    23. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    24. İzmir’deki ölümlü kazanın sanıkları..
    25. Muğla'daki kazada hayatını kaybeden..
    26. Mehmet Kocadon üniversitelilerle..
    27. Uysal seçim bürosu önünde vatandaşları..
    28. Diyarbakır'da HDP'lilere soğuk duş!..
    29. Isparta'da uyuşturucu operasyonu
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin oyu düşerse...
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Çavuşoğlu'ndan kritik uyarı: Sokağa inecekler, haberiniz olsun
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak
    İmzalar atıldı! O ülke silahları Türkiye'den alacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu