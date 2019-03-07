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17 yaşındaki lise öğrencisi altı gündür kayıp

Kastamonu'da, 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6 gündür haber alınamıyor.

07 Mart 2019 Perşembe 14:17
17 yaşındaki lise öğrencisi altı gündür kayıp

Kastamonu'da, 17 yaşındaki lise öğrencisinden 6 gündür haber alınamıyor.

Cide ilçesinde bulunan Birol Durası Anadolu Lisesi'nde yatılı olarak öğrenim gören Nergiz Kar, geçen hafta cuma günü ailesinin yanına gideceğini söyleyerek yurttan ayrıldı.

Ailesinin yanına gitmeyen Kar'ın pazartesi günü okula gelmemesi üzerine okul idaresi, aileye bilgi verdi.

Bunun üzerine aile, jandarma ve polise kayıp ihbarında bulundu.

Nergiz Kar'ın ağabeyi Musa Kar, AA muhabirine, ilçeye bağlı Derebucağı köyünde yaşadıklarını, köyden ilçe merkezindeki okula gidip gelmek zor olduğu için kardeşinin yurtta kaldığını söyledi.

Kardeşinin ayda bir köye geldiğini belirten Kar, "Kardeşim geçen cuma evci çıkacağını söyleyerek yurttan ayrılmış ama köye gelmedi. Pazartesi günü okula gelmeyince okul idaresi akşama doğru bizi aradı." dedi.

Tanımadıkları bir numaradan birinin aynı gün annesini arayarak "Kızınızı kaçırdık, merak etmeyin" dediğini anlatan Kar, "Sonra da telefonu kapatmış. Numarayı polise bildirdik, araştırılıyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:17
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