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17 yaşındaki kızdan 21 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, dershane çıkışı 6 kişi tarafından kaçırılan 17 yaşındaki Zeynep Eken’den 21 gündür haber alınamıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:10
17 yaşındaki kızdan 21 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, dershane çıkışı 6 kişi tarafından kaçırılan 17 yaşındaki Zeynep Eken’den 21 gündür haber alınamıyor. Zeynep’in bulunması için çalmadık kapı bırakmayan Eken ailesi, kardeşlerinin bulunması için yetkililerden yardım bekliyor.


Geçtiğimiz yıl liseyi bitiren Zeynep Eken, bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanmak için ablası Hanife Eken ile birlikte bir dershaneye kaydoldu. Üniversite eğitimi almayı çok isteyen Eken, yaklaşık 6 ay boyunca derslerini ihmal etmedi. 18’ine girmesine az bir zaman kalan Zeynep Eken, iddiaya göre 21 gün önce dershanesinin önüne gelen 6 kişi tarafından kaçırıldı. Eken’in ailesi, o günden beri çalmadık kapı bırakmamasına rağmen kardeşlerine bir türlü kavuşamadı. Kaçırıldıktan bir hafta sonra 3 ablası tarafından görülen Zeynep Eken’in bulunmasını isteyen aile, yetkililerden yardım bekliyor.


Yaşadıkları durum ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Zeynep’in ağabeyi Ramazan Eken, kardeşinin geçen sene liseyi bitirdiğini, bu sene üniversite sınavlarına hazırlanması için dershaneye kaydolduğunu söyledi. Ramazan Eken, “Eğitim gördüğü dershane önünde aldığımız duyumlara göre, iki arabayla gelen 3 bayan ve 3 erkek tarafından kaçırıldı. 21 gündür haber alamıyoruz. Tüm kolluk kuvvetlerine söylememize rağmen hiçbir sonuca ulaşamadık. Bütün mercilere sesleniyorum, vicdan sahiplerine sesleniyorum gören, duyan veya herhangi bir şey bilen varsa Allah rızası için bir an önce bunun bize ulaştırılmasını rica ediyorum” dedi.



“Kendi rızası ile gitmişse konuyu kapatacağız”


Kız kardeşinin kimler tarafından kaçırıldığını bildiklerini kaydeden Ramazan Eken, şöyle konuştu:


“Bundan 13 gün önce, kardeşimin kaçırılmasından 8 gün sonra elçi eşliğinde 3 kız kardeşim kaçıranlarla görüştü. Bizim bir şartımız vardı, odada kimse olmadan kız kardeşimizle görüşmek istedik. Eğer kendi rızası ile gitmişse bu konuyu kapatacaktık ama değilse alıp gelecektik. Ne yazık ki bizi oyuna getirdiler, 8-10 adam kardeşimin başında durmuş kıza dayatmalarla konuşturmaya çalıştılar. Evet desen de hayır desen de bu olay bitmiştir dediler. Bunu emniyete, savcılığa bildirdim, gereğinin yapılmasını, kız kardeşimin bulunmasını ve bize teslim edilmesini istiyorum. Kız kardeşimizin nerede olduğunu bilmiyoruz, haber alamıyoruz, ölümü sağ mı ondan bile şüpheliyiz artık.”



En son ablası ile konuşup dershaneden çıkmış


Zeynep Eken’in ablası Adalet Bıçak ise Zeynep’in zorla kaçırıldığını ve onu gördüklerinde şok geçirdiklerini söyledi. Bıçak, “Neredesin Zeynep bizi duymuyor musun, biz senin zorla kaçırıldığını biliyoruz. Ben senin yanına geldim, bütün her şeyi gördüm, kardeşim ben seni suçlamıyorum, ne zaman gelirsen kapım sana açıktır, yeter ki gel” diye konuştu.


Zeynep’in ablası Hanife Eken de en son geziye gittikten sonra kardeşinin yanına geldiğini ve kendisi ile sohbet ettiğini söyledi. Hanife Eken, “En son biz geziye gitmiştik, kardeşim benim yanıma geldi, sınıfıma geldi, benimle konuştu geziye gidip gitmediğimizi sordu. Daha sonra ek dersleri vardı ve sınıfına girdi. Bu konuşmadan sonra onu göremedim ve bulamadım. Ardından onunla görüşmeye gittiğimizde bana sarılmadı, elini tuttum elini sıktım ve hiçbir şey hissetmedi. Ben onun en yakınıydım, arkadaşı, kardeşiydim benimle konuşmadı bile. Tepkisizdi, onlardan çok korkuyordu, ne olur kardeşimi bulup bize teslim edin” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:10
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