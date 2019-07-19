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17 yaşındaki İbrahim yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen ve arkadaşının hayatını kaybettiği kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İbrahim D.

19 Temmuz 2019 Cuma 15:47
17 yaşındaki İbrahim yaşam mücadelesini kaybetti

Kayseri’nin Develi ilçesinde 26 Haziran tarihinde meydana gelen ve arkadaşının hayatını kaybettiği kazadan ağır yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İbrahim D. 23 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.


26 Haziran tarihinde Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Soysallı-Çayırözü mevkiinde Y.D. yönetimindeki 38 UK 074 plakalı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.E.D.’nin (15) doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.


Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki İbrahim D. ise tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 23 gün sonra hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:47
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