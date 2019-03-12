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17 yaşındaki genç, kendini yanlışlıkla vurdu

Adana’da 17 yaşındaki bir genç, yatağında kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynadığı sırada yanlışlıkla kendini vurdu.

12 Mart 2019 Salı 05:04
17 yaşındaki genç, kendini yanlışlıkla vurdu

Adana’da yatağında kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynadığı sırada 17 yaşındaki genç yanlışlıkla kendisini vurdu. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, Yüreği İlçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Y.M. abisinin evinde kaldığı sırada odasına geçerek yatağına uzandı. Y.B. yatağının içerisinde kurusıkıdan bozma olan tabanca ile oynamaya başladı. Tabanca bir anda ateş aldı ve Y.B. karın bölgesinden yaralandı.

 

Yengesi üzerini örtmeye gittiği sırada yaralı olduğunu fark etti

 

Y.M.’in üzerine örtmek için odasına giren yengesini, gencin kanlar içerisinde olduğunu fark etti. Bunun üzerine ağabeyi Bayram M. kardeşini Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Y.M. oradan ise Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 05:04
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • ................1 sa önce
    Evde Silah patlıyor yan odada ama ev sahibi bunu duymuyor...Nedense de yenge 17 yaşındaki adamın üzerini örtmeye gidiyor. açıklamalar çok ilginç..

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