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17 yaşındaki Funda Acı’dan 10 gürdür haber alınamıyor

Olay, 10 Eylül’de Samsun’un Ladik ilçesinde meydana geldi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:24
17 yaşındaki Funda Acı’dan 10 gürdür haber alınamıyor

9 gündür haber alınamayan genç kız için endişelenen babası 41 yaşındaki Mahmut Acı, kızını görenlerden ve devletten yardım bekliyor. 9 gündür perişan olduklarını ifade eden baba Mahmut Acı, gizli numaradan da olsa kızının iyi olduğuna dair bir arama bekliyor. 
En azından kızının yaşadığını bilmek istediğini belirten Mahmut Acı, “Kızım 10 Eylül’de kimseye haber vermeden evden çıkıp gitmiş. Kaçırıldı mı, kendi mi gitti bilmiyoruz. 10 gündür kızımdan haber alamıyorum. Ben şoförüm, evde değildim neden ve nereye gittiğini bilmiyorum. Annesine de bir şey söylememiş. Annesi bahçede ev işleri yaparken kız kaybolmuş. Kızım bizle vedalaşmadı, gideceğine yönelik de bir şey söylemedi. Kızıma sesleniyorum, eğer başkasına kaçtıysa, gelsin ben kendim evlendireyim. Beni gizli numaradan arasın, ‘rahatım, hayattayım’ desin biz de işimize bakalım. 10 günden beri annesi de ben de perişan olduk. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Bizden bir korkusu olmasın. Kızım benim evladım. Kızım kendi isteğiyle kaçmadıysa da devletten yardım istiyoruz” dedi. 

17 yaşındaki Funda Acı’nın liseden mezun olduğu, bu yıl girdiği üniversite sınavını ise kazanamadığı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 10:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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