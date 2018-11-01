Eskişehirspor'da 17 yaşın altındaki taraftarlara bilet 1 lira
Eskişehirspor, 17 yaşın altındaki taraftarları için bilet fiyatlarını 1 lira olarak yaptı.01 Kasım 2018 Perşembe 16:49
Eskişehirspor İcra Kurulu üyeleri ve Eskişehir Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen’in öncülüğünde alınan kararla, öğrencileri spora teşvik etmek amacıyla 1 Kasım 2018 tarihi itibariyle 17 yaş ve altı çocuklar için maraton ve kale arkası tribünlerde maç biletleri 1 lira olarak satışa sunulacak. Ayrıca bilet alacaklarda kimlik ibrazı zorunlu olurken satışlar gişelerden yapılacak.
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