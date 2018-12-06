17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın rakipleri belli oldu





İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 2019-2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile 2018-2019 Avrupa Futbol Şampiyonası elit turdaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 2018-2019 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nın elit turunda 1. Grup'ta yer alan Türkiye; İtalya, Avusturya ve Romanya ile eşleşti.

Antalya'nın ev sahipliği yapacağı 1. Grup maçları 20-26 Mart 2019'da oynanacak.

Elit turdaki 8 grup lideri ve 7 en iyi grup ikincisi, İrlanda Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde 3-19 Mayıs 2019'deki Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde karşı karşıya gelecek.





- 2019-2020 eleme turu kuraları da çekildi





2019-2020 UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Turu kuraları da çekildi.

Elemelerde 2. Grup'ta yer alan Türkiye; İtalya, Kuzey İrlanda ve Lüksemburg ile karşılaşacak.

Grup maçlarına 24-30 Ekim 2019'da Lüksemburg ev sahipliği yapacak. 13 grupta ilk iki sırayı alacak takımların yanı sıra en iyi dört üçüncü ekip, 2020 Mart ayında gerçekleştirilecek elit turda mücadele edecek. İngiltere ve İspanya, elit turda doğrudan yer alacak.

Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, Mayıs 2020'de yapılacak UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde edecek. Ev sahibi Estonya, finallere doğrudan katılacak.



