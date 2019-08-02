17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası - Türkiye, İtalya'da düzenlenecek ikinci klasman müsabakalarında A Grubu'nda Çekya, İzlanda, Kosova ve İsrail ile mücadele edecek



ANKARA (AA) - 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası ikinci klasman müsabakaları İtalya’nın Pescara kentinde yarın başlayacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, A Grubu'nda Çekya, İzlanda, Kosova ve İsrail ile mücadele edecek. Milliler gruptaki ilk maçında 4 Ağustos Pazar günü Kosova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar grupta ilk 2 sırada yer alırsa yarı finale yükselecek. Türk Milli Takımı'nın maç programı şöyle: 4 Ağustos: Kosova-Türkiye 5 Ağustos: Türkiye-İzlanda 7 Ağustos: Türkiye-İsrail 8 Ağustos: Çekya-Türkiye

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