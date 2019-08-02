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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası

- Türkiye, İtalya'da düzenlenecek ikinci klasman müsabakalarında A Grubu'nda Çekya, İzlanda, Kosova ve İsrail ile mücadele edecek

02 Ağustos 2019 Cuma 15:13
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası


ANKARA (AA) - 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası ikinci klasman müsabakaları İtalya’nın Pescara kentinde yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, A Grubu'nda Çekya, İzlanda, Kosova ve İsrail ile mücadele edecek.

Milliler gruptaki ilk maçında 4 Ağustos Pazar günü Kosova ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar grupta ilk 2 sırada yer alırsa yarı finale yükselecek.

Türk Milli Takımı'nın maç programı şöyle:

4 Ağustos: Kosova-Türkiye

5 Ağustos: Türkiye-İzlanda

7 Ağustos: Türkiye-İsrail

8 Ağustos: Çekya-Türkiye

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:13
  1. 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası
  2. HENTBOL
  3. İtalya

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