17 vatandaşın engelini kaldırdılar

Merzifon Engeliler Derneği tarafından 17 engelli vatandaşa akülü araç ve medikal malzeme dağıtıldı.

Merzifon Engeliler Derneği Başkanı Keriman Topal, dernek binası önünde düzenlenen törende, engellilerin hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi. Engellilere medikal malzeme desteğinde Türkiye’de örnek gösterildiklerine dikkat çeken Topal, engelli vatandaşlara sahip çıkmanın hem insanlık hem de toplumsal sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Her insanın potansiyel engelli adayı olduğuna da işaret eden Topal, "Derneğimiz 20 yıl önce kuruldu. Bugüne kadar engelli vatandaşlarımıza binlerce akülü araç, tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme desteğinde bulunduk. Bine yakın üyeye ulaşan derneğimizde engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Hayırsever vatandaşların derneğin en büyük destekçisi olduğuna da vurgu yapan Topal, "Merzifonlu hayırsever vatandaşlarımız engelli bireylerin ihtiyaçlarını yıllardır karşılıyor. Bizler de onların desteğiyle dernek üyelerimizin yüzünü güldürüyoruz. Hayatın onların önüne koyduğu engeli her birimiz bir ucundan tutarak hafifletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.