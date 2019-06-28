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17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali başladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen festival kortej yürüyüşüyle başladı

28 Haziran 2019 Cuma 17:55
17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali başladı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 17. Uluslararası Kültür, Turizm ve Fındık Festivali kortej yürüyüşü ile başladı.

Çuhallı Çarşısı'ndan mehteran eşliğinde başlayan yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.

Yöresel kıyafetlerin sergilendiği yürüyüş, Kaymakamlık binası önünde yapılan konuşmalarla devam etti.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Akçakoca'nın Karadeniz'e açılan önemli bir kapı olduğunu söyledi.

Akçakoca'nın, Türkiye'deki ilk turizm ilçelerinden birisi olduğunu vurgulayan Dağlı, "Akçakoca çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, 1970'li yıllardan itibaren hep turizm kenti olarak anıldı, bilindi. Akçakoca, 11 tane halk plajıyla Türkiye'deki ilk mavi bayraklı plajıyla bilinen turizm kentlerinden birisiydi." diye konuştu.

İlçenin gelişen koşullara ayak uydurduğunu vurgulayan Dağlı, kentin turizminin geleceği için çalışma yaptıklarını söyledi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, festivale destek veren herkese teşekkür etti.

Gelecek yıllarda festivali devam ettirmek istediklerini vurgulayan Yanmaz, "Bu festivalin anlamı bir başlangıç noktasıdır. Uzun aradan sonra geldiğimiz bu süreçte, inşallah ilerleyen günlerde bu yaptıklarımızdan dersler alarak daha ileriye götürmek istiyoruz bu kenti. Bu festival, gençlerin kültürel ve sosyal yönden gelişmesinden ve ayrıca ekonomik şartlarımıza destek vermesi açısından gerçekten önemli bir festival. Verilen bu destek ile daha ileriye götüreceğimiz nice festivaller kuracağımızı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yürüyüşe, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Düzce Milletvekilli Ayşe Keşir, MHP Milletvekili Ümit Yılmaz, Kaymakam Yasin Öztürk, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ve vatandaşlar katıldı.

Festival, 3 gün çeşitli etkinliklerle sürecek.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:55
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  3. festival

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