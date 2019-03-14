17 suçtan aranan şahıs yakalandı Batman’da 17 suçtan aranan şahıs polis tarafından düzenlenen çalışmalarla yakalandı.

Batman’da 17 suçtan aranan şahıs polis tarafından düzenlenen çalışmalarla yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce 17 farklı suçtan aranması ve 34 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.G. isimli şahıs yakalandı. Şahıs emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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