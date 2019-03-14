17 suçtan aranan şahıs yakalandı
Batman’da 17 suçtan aranan şahıs polis tarafından düzenlenen çalışmalarla yakalandı.14 Mart 2019 Perşembe 16:23
Batman’da 17 suçtan aranan şahıs polis tarafından düzenlenen çalışmalarla yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekiplerce 17 farklı suçtan aranması ve 34 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan P.G. isimli şahıs yakalandı. Şahıs emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
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