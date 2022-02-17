17 Şubat koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Güncel korona tablosu | 17 Şubat Perşembe günü kaç korona vakası tespit edildiği merak ediliyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?
Koronavirüs salgınında Omicron varyantı etkisi yaşanıyor. Bu sebeple vatandaşlar güncel vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?
17 Şubat koronavirüs tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Şubat vaka tablosuyla birlikte salgının seyrine ilişkin olumlu açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz" dedi.