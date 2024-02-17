  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiliz kâşifin gemisi tehlikeli yolculukta batmıştı! Dev enkazı bulundu diyerek dünyaya ilan ettiler!

Altın madeni faciası soruşturmasında yeni gelişme

İsrail katlediyor dünya seyrediyor! BM'den kritik Gazze mesajı

Tunç Soyer açtı ağzını yumdu gözünü! Özgür Özel'e 'ahlaksızlık' göndermesi

Dolar seçim sonrası 20 TL mi olacak? Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan tahminini açıkladı

Joe Biden: muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu! Çok ağır, flaş suçlama

Petrol baskı gördü! Akaryakıt fiyatları: 16 Şubat 2023 benzin fiyatı, mazot fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir

ABD'nin Rusya'daki etki ajanı cezaevinde öldü!

Yapay zeka çip şirketi İsrailsever Nvidia'nın çıkışı: Alphabet'i geçti!

Prof. Erbaş'tan 'boykota devam' mesajı!
Tarih 17 Şubat 1820: Ahmed Kâmil Efendi'nin vefatı (Başimam)
Tarih

17 Şubat 1820: Ahmed Kâmil Efendi'nin vefatı (Başimam)

Yeniakit Publisher
2024-02-17 07:14:00 -
17 Şubat 1820: Ahmed Kâmil Efendi'nin vefatı (Başimam)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Başimam Ahmed Kâmil Efendi'yi hayırla yâd ediyoruz.

Küçük yaşta Kırım’dan İstanbul’a geldi. Akrabalarının yardımı ile Enderun’a alındı. Güzel sesi ve mûsikiye olan kabiliyeti ile dikkati çekerek kısa zamanda meşkhanede mûsiki meşkine başlatıldı. Mûsikideki temel bilgileri Musâhip Kemânî Hızır Ağa, A’mâ Corci ve Tanbûrî İsak’tan öğrendi. Önce Enderun çavuşları arasına, I. Abdülhamid zamanında da müezzinbaşılık görevi ile Has Oda’ya alındı.

III. Selim’in saltanatında ikinci imamlık, II. Mahmud’un tahta çıkmasından sonra da başimamlık vazifelerinde bulundu. 1811’de Cennet Filizi lakabı ile tanınan Abdülkerim Efendi’nin saray başimamlığına tayini ile bu vazifeden ayrıldı.

Hayatının son yıllarında iki defa (1812, 1818) Rumeli kazaskerliğine tayin edildi.

Bu arada 1813’te hacca gitti. 17 Şubat 1820’de seksen yaşlarında vefat etti.

Tayyarzâde, Târih’inde ondan Ahmed Kâmilî Efendi diye söz etmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23