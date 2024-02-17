17 Şubat 1820: Ahmed Kâmil Efendi'nin vefatı (Başimam)

Küçük yaşta Kırım’dan İstanbul’a geldi. Akrabalarının yardımı ile Enderun’a alındı. Güzel sesi ve mûsikiye olan kabiliyeti ile dikkati çekerek kısa zamanda meşkhanede mûsiki meşkine başlatıldı. Mûsikideki temel bilgileri Musâhip Kemânî Hızır Ağa, A’mâ Corci ve Tanbûrî İsak’tan öğrendi. Önce Enderun çavuşları arasına, I. Abdülhamid zamanında da müezzinbaşılık görevi ile Has Oda’ya alındı.



III. Selim’in saltanatında ikinci imamlık, II. Mahmud’un tahta çıkmasından sonra da başimamlık vazifelerinde bulundu. 1811’de Cennet Filizi lakabı ile tanınan Abdülkerim Efendi’nin saray başimamlığına tayini ile bu vazifeden ayrıldı.



Hayatının son yıllarında iki defa (1812, 1818) Rumeli kazaskerliğine tayin edildi.



Bu arada 1813’te hacca gitti. 17 Şubat 1820’de seksen yaşlarında vefat etti.



Tayyarzâde, Târih’inde ondan Ahmed Kâmilî Efendi diye söz etmektedir.