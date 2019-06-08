0553 313 94 23

17 Ramazan Dünya Helal Günü coşkulu etkinliklerle kutlandı

GİMDES'in 7 sene önce WHC önderliğinde başlattığı 17 Ramazan Dünya Helal Günü bu yıl da dünyadaki çeşitli etkinliklerle kutlanırken, kurum tarafından konuya ilişkin bir açıklama paylaşıldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:44
17 Ramazan Dünya Helal Günü coşkulu etkinliklerle kutlandı

Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve tayyib olarak yiyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Enfâl Suresi, 69)

“Verdiğiniz her hayır (sadaka) kendiniz içindir Allah rızasını umarak yaptığınız her hayrın karşılığı size eksiksiz olarak verilir.” (Bakara Suresi, 272)

İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir“ (Maide Suresi, 2)

Dünya kamuoyunda farkındalık oluşturması için 7 sene önce WHC önderliğinde başlattığımız 17 Ramazan Dünya Helal Günümüzü bu yıl da dünyadaki çeşitli etkinliklerle kutladık.

En anlamlı kutlama Amerikada WHC üyesi olan Helal sertifikalama kurumumuz ABD Helal Ticaret Odası ISWA Helal Sertifika kurumu’nun Afrika, Asya kökenli kardeşlerimize verdiği iftar.

Ankara’da yabancı ülkelerden gelen gençlere hizmet eden Asma köprü Derneği, Toç Bir Sen ve Ankara HDM marketlerinin desteği ile 17 Ramazan Dünya Helal Gününde, bir iftar gerçekleştirdi

GİMDES’in önderliğini yaptığı yetim ailelere iftar ve kumanya etkinliklerimiz GİMDES’te görevli Halim GİRGİN kardeşimizin nezaretinde Suriye’de ve Kilis’te gerçekleştirildi.

GİMDES ve GİMDES Helal Gıda Gönüllüleri işbirliği ile İstanbul’da 5. Helal Yaşamda Gençlik Konferansı ve sonrasında da iftar programımız gerçekleştirildi. Halal Dunya Marketlerimiz onlarca merkezde iftar programı gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:44
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Enfâl Suresi
  4. Bakara Suresi
  5. Maide Suresi
  6. WHC
  7. 17 Ramazan Dünya Helal Günü
  8. Helal sertifikalama
  9. ABD Helal Ticaret Odası ISWA Helal Sertifika kurumu
  10. iftar
  11. Asma köprü Derneği
  12. Toç Bir Sen
  13. Ankara HDM
  14. GİMDES
  15. GİMDES Helal Gıda Gönüllüleri
  16. 5. Helal Yaşamda Gençlik Konferansı
  17. Halim GİRGİN
  18. Halal Dunya Marketleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin çalışmalarını beğeniyor
    1. Sakaryalılar, 112 sağlık ekiplerinin..
    2. Lice teröristlere dar edildi, 1..
    3. Öğrenciler kitap okumak için yarıştı
    4. TOKİ istanbul kura sonuçları son..
    5. Samsun’da 3 kişiyi tabancayla..
    6. Portakal'dan İmamoğlu'na torpil!..
    7. Boş arazide çıkan yangın paniğe neden..
    8. Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı
    9. Ulaştırma Bakanlığından "Marmaray"..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    11. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta bayram..
    12. Balık avlarken oltası elektrik..
    13. Yüzük havadan geldi
    14. Aşırı terleme günlük yaşantıyı olumsuz..
    15. Çocuklar evrensel değerleri..
    16. İran’dan ABD’nin kararına sert tepki!
    17. Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da..
    18. Hindistan’da okulda yangın: 2’si..
    19. İran'dan ABD'nin yeni yaptırımlarına..
    20. Vücuttaki yaşlanan deriye dikkat
    21. Bursa’da yapılan düzenlemelerle trafik..
    22. Mhp Develi Teşkilatı Develi dernekleri..
    23. CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı..
    24. FETÖ’cü paylaşımlar mercek altında
    25. Çaldığı bisiklete çalınmasın diye..
    26. Turhal Şeker Fabrikası’nun Kayseri..
    27. Eden Hazard kimdir nereli ve kaç..
    28. Çorum’da traktör devrildi: 1 ölü, 3..
    29. Rus havayolu firması Moskova-Dalaman..
    30. Tatil dönüşü korkunç kaza! 3 ölü, 4..
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Muharrem'in iki yüzü! Direksiyonu İmamoğlu'na kırdı
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim