17 Ramazan Dünya Helal Günü coşkulu etkinliklerle kutlandı

“Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve tayyib olarak yiyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Enfâl Suresi, 69)

“Verdiğiniz her hayır (sadaka) kendiniz içindir Allah rızasını umarak yaptığınız her hayrın karşılığı size eksiksiz olarak verilir.” (Bakara Suresi, 272)

“İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir“ (Maide Suresi, 2)

Dünya kamuoyunda farkındalık oluşturması için 7 sene önce WHC önderliğinde başlattığımız 17 Ramazan Dünya Helal Günümüzü bu yıl da dünyadaki çeşitli etkinliklerle kutladık.

En anlamlı kutlama Amerikada WHC üyesi olan Helal sertifikalama kurumumuz ABD Helal Ticaret Odası ISWA Helal Sertifika kurumu’nun Afrika, Asya kökenli kardeşlerimize verdiği iftar.

Ankara’da yabancı ülkelerden gelen gençlere hizmet eden Asma köprü Derneği, Toç Bir Sen ve Ankara HDM marketlerinin desteği ile 17 Ramazan Dünya Helal Gününde, bir iftar gerçekleştirdi

GİMDES’in önderliğini yaptığı yetim ailelere iftar ve kumanya etkinliklerimiz GİMDES’te görevli Halim GİRGİN kardeşimizin nezaretinde Suriye’de ve Kilis’te gerçekleştirildi.

GİMDES ve GİMDES Helal Gıda Gönüllüleri işbirliği ile İstanbul’da 5. Helal Yaşamda Gençlik Konferansı ve sonrasında da iftar programımız gerçekleştirildi. Halal Dunya Marketlerimiz onlarca merkezde iftar programı gerçekleştirdi.