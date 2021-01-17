17 Ocak koronavirüs bilançosu açıklandı
Koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre azaldı. Son 24 saatlik verilere göre 803'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 436 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101'e yükseldi. Vefat sayısı ise 165 artarak toplamda 23 bin 997'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre 803'ü semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 436 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 165 olarak kayıtlara geçti.
Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 997'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 387 bin 101'e yükseldi.
Bugünkü iyileşen hasta sayısı 8 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 812 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 262 bin 864'e yükseldi. Toplam test sayısı 27 milyon 372 bin 81'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 201'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,5 oldu.