17 Ocak 1998: Anayasa Mahkemesi’nin Refah Partisi’nin Kapatılmasına Karar Vermesi

28 Şubat darbesinin ardından 17 Ocak günü ise beklenen gelişme oldu. Refah-Yol’u deviren odaklar bir darbe daha vurarak topyekün yok etme amacıyla Refah Partisi’nin kapatılmasına, yöneticilerine 5 yıl siyaset yasağı getirilmesine karar vermişlerdi. 6,5 milyon seçmenin partisi kapatılmış, milli irade yok edilmişti.

Kapatma davası sırasında Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Ahmet Necdet Sezer, dava öncesi yaptıkları ön incelemede “Kapatma davasıyla suçlanan siyasilere verilecek cezanın davadan sonra verilmesine karşı oy yazısı yazmış, siyasilere cezanın hemen verilmesi gerektiğini savunmuştu.” (Heyet,1998:16)

Karpat, Refah Partisi’nin kapatılma vakasını şöyle analiz eder:Merkezdeki RP liderleri, Türkiye'nin en büyük belediyelerini ele geçiren ve taşrada da halkın büyük desteğini kazanan Refah Partili belediye başkanlarının izinden gitti. Belediye başkanları etkili, dürüst ve demokratik yönetim sayesinde cemaat liderlerinin ve taşra kökenli esnafın olduğu kadar birçok laik zihniyetli yurttaşın da desteğini sağladı. Bunun sonucunda Refah Partisi halka ekonomik kalkınma, vergi desteği, uygun koşullarda kredi, İslami kimlik ve kültüre saygı ve demokrasi vaat ederek parti programını genişletti. Böylece 1991'de yüzde 16,7 olan oyunu, 1995'te yüzde 22'ye çıkardı ve Türkiye'nin en büyük partisi haline geldi. Doğru Yol Partisi'yle bir koalisyon kurdu, ama 1997'nin ortalarında istifa etmeye mecbur bırakıldı. 1998'de laik Cumhuriyet ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.(Karpat,2007:196)





17 Ocak 2018: Eskişehir’den Kalkan Askeri Eğitim Uçağı Düşmesi

Eskişehir’den kalkan CASA tipi askeri eğitim uçağı düştü. Binbaşı Ümit Karamustafa, Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı, Astsubay Ömer Kadir Arlı şehit oldu.





17 Ocak 2020: Rahşan Ecevit’in Ölümü

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Türk siyasi hayatının önemli isimlerinden Rahşan Ecevit, 97 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Rahşan Ecevit'in cenazesi, vasiyeti üzerine Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in kabrine defnedildi.







17 Ocak 1991: Körfez Savaşı, müttefik uçaklarının Irak ve Kuveyt'teki hedefleri vurmalarıyla başladı.

Irak'ın 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinden kaynaklandı ve iki ana aşamaya sahipti. İlk aşama, Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'ın, Suudi Arabistan'ı ve Körfez'in geri kalanını korumak için gerekli savunma kuvvetlerini oluşturduğu ve Birleşmiş Milletler 'in Irak'ı ekonomik yaptırımlarla Kuveyt'i terk etmeye zorlamaya çalıştığı büyük ölçüde savunma operasyonu olan Desert Shield (Çöl Kalkanı) Operasyonuydu.

Irak'ın BM'nin kararını reddettiği Kuveyt'i kurtarma savaşıydı. Çatışma 17 Ocak 1991'de başladı ve 1 Mart 1991'de sona erdi. Koalisyon Kuveyt'i altı haftadan biraz fazla bir sürede kurtardı. Körfez Savaşı Irak lideri Saddam Hüseyin'i iktidarda bıraktı, ancak Irak'ın neredeyse tüm konvansiyonel güçlerini, uzun menzilli füzelerini, kimyasal silahlarını ve nükleer silah geliştirme yeteneklerini önemli ölçüde azalttı.