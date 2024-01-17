17 Ocak 1924: Mehmed İlmi Efendi'nin vefatı (Mesârif Kâtibi)

Hattat Alî Şükrî Efendi’nin oğlu olarak H. 12 Rebi’ü’l-âhir 1255/M. 26 Haziran 1839 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sıbyân mektebini bitirdikten sonra Bâyezid Camii’ndeki derslere devam ederek Arapça ve Farsça öğrendi. Bazı küçük memuriyetlerin ardından H. 1291/M. 1874’de Zaptiye Nezâreti Teftîş Müdîriyeti Kalemi’nde çalışmağa başladı. Altı ay sonra İstanbul Emlâk Vergisi İdâresi’ne naklolunduktan bir müddet sonra Beşiktaş Dâ’iresi Tahsîl Şu’besi kâtib mu’avini oldu.



Daha sonra sırasıyla Tahsil Müdîriyeti Kalemi masraf mukayyidi, Mâliye Nezâreti Mülhâkat Muhâsebe Kalemi’nde mesârif kâtibi olup Tahrîr ve Vergi Tahsîl İdâresi Muhâsebe Kalemi’nde mümeyyiz-i sânî iken, Meşrûtiyet’in ilanından sonra, yaş haddinden tekaüde sevkedilmiştir. Bu hâl üzere iken H. 9 Cemâziye’l-âhir 1342/M. 17 Ocak 1924 târihinde vefât etmiş ve Üsküdâr İhsâniye’de, Çiçekçi Kahvesi’nin karşısındaki kabristâna defnedilmiştir.