17. MÜSİAD EXPO kapanış töreni

İSTANBUL (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “Meselemiz adalet ise, dünya ekonomi sisteminin içine düştüğü şey, bir kısır döngüdür. Kendi icadımız olan paranın, fonksiyonunun çok ötesine geçip bir amaç haline gelmesi, bizleri tüketiyor.” dedi.



Kaan, CNR Expo Fuar Merkezi’nde düzenlenen MÜSİAD EXPO kapanış töreninde yaptığı konuşmada, gençlerin önemine, yeni dönem MÜSİAD’ın yol haritasına ve yeni Türkiye’nin yeni sermaye anlayışına değindi.



MÜSİAD EXPO kapsamında Uluslararası Genç İşadamları Kongresi’nin (UGİK) düzenlenmesi vesilesiyle gençlerin arasında bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Kaan, gençlerin geleceğin umudu, mimarı ve insanlık mirasının asıl emanetçileri olduğunu söyledi.



MÜSİAD EXPO’nın bu yıl tüm diğer faaliyetlerine de öncü olan “beraberlik” kavramı etrafında biçimlendiğini aktaran Kaan, “EXPO 2018 kapsamında bu yıl Uluslararası İş Formu'nda, çoğulculuk kavramını tartıştık. Tekelleşmenin ve bireyselleşmenin dünya ekonomisine vereceği zararları irdeledik. Orada da dile getirdim meselemiz adalet ise, dünya ekonomi sisteminin içine düştüğü şey, bir kısır döngüdür. Kendi icadımız olan paranın, fonksiyonunun çok ötesine geçip bir amaç haline gelmesi, bizleri tüketiyor. Kaybetmeye mahkum bırakıyor.” diye konuştu.



Çoğulculuk ve beraberlik kavramlarının MÜSİAD’ın da yenilenme sürecinin çıkış noktası olduğuna işaret eden Kaan, Ticaret savaşlarının arifesinde, herkesin savaş çığırtkanlığı yaptığı bir dönemde, bizler inadına “beraberlik” çağrısı yapıyoruz. Bu nedenle, çoğulculuk ve beraberlik kavramları MÜSİAD’ın da yenilenme sürecinin çıkış noktası olmuştur.” ifadesini kullandı.



Kaan, değişen dünya, değişen stratejiler ve değişen güç dengeleri içinde Türkiye’nin sermaye gücünün de yenilenmesi, tazelenmesi ve 2023 vizyonu kendine amaç edinmesi gerektiğini belirterek, “Bu, bir tercih değil. Bu, bir mecburiyet meselesidir.” dedi.





-"Enderun ve Ahilik geleneğinin ciddi bir parçası olmaya devam edeceğiz"





İçinde bulunduğumuz çağ ve 2023-2025 hattında değişimin artık rutinin bir parçası olduğuna dikkati çeken Kaan, devlet-sermaye ilişkisinin en kadim yönetim modellerinden biri olduğunu dile getirdi.



Kaan, “Ülkemizin ve devletimizin talip olduğu yeni dünyanın yeni güç dengesinde biz, sermaye kesimi olarak 100 ülkeye yayılan ve daha da genişleyecek olan dış teşkilatımızla ekonomi ve ticaret diplomasisi alanında çalışmaya devam edeceğiz. 81 ilde ve 86 noktada yapılanan ve saha bilgisini mikro bazda en net şekilde elde eden ve işleyen iç teşkilatımızla bir bilgi, kontrol ve iletişim ağı kurarak hareket edeceğiz.” diye konuştu.



MÜSİAD’ın artık tüm imkan ve kaynaklarıyla sanat, spor ve temel bilimlerde “yetenek madenciliği” programı ile katma değer üreten insan kaynağı yetiştirme politikasının güçlü bir destekçisi olacağını anlatan Kaan, Türk yönetim anlayışındaki Enderun ve Ahilik geleneğinin ciddi bir parçası olmaya da devam edeceklerini söyledi.



Geniş ve yayılmacı bir platforma geçişin 5 aşamalı planını öngördüklerini dile getiren Kaan, bunları Sermayenin millileştirilmesi, sermayenin olgunlaştırılması ve ıslahı, sermayede senkronizasyonu, sermayedeki kutuplaşmanın giderilmesi ve akreditasyon olarak sıraladı.



Sermayenin millileştirilmesinin ve sermayenin milli ekonomi hedeflerine uygun bir şekilde karakter kazanmasının önemine işaret eden Kaan, “Hep savunduğumuz bir fikir var: Her milli sermaye, yerli karaktere sahiptir ancak her yerli sermaye milli bir karakter taşımayabilir. Bu nedenle EXPO açılışında sayın bakanımız Mustafa Varank beyin bizlerle paylaştığı Uçtan Uça Yerlileşme Hareketinin destekçisiyiz.” ifadelerini kullandı.





-“Proje üretme noktasında çok aktifiz”







MÜSİAD’ın proje üretme noktasında çok aktif olduğunu belirten Abdurrahman Kaan, projelerimizin sayısının ve çok genişlediğini ve MÜSİAD olarak çok ortaklı sermaye firmaları oluşturma projesi üzerinde çalışmalar başlattıklarını söyledi.



Bu bağlamda yapılan projeleri anlatan Kaan, şöyle devam etti:



“Büyümek isteyen girişimciler ve start-up projeler için Girişim Sermayesi Fonu, tarımda kendine yetebilmek , gıda ihracatını katlayabilmek ve tarımda 4.0’ı gerçekleştirebilmek için Gıda-tarım ve Teknolojileri Fonu, konut sahibi olmak ya da konuta yatırım yapmak isteyenleri kredi faizi yükünden kurtarmak için Yapı Tasarruf Sistemi Fonu, ara malı ithalatını en aza indirmek ve yerli-milli üretimi desteklemek için Kooperatif Finans Sistemi, tarım, hayvancılık, enerji ve çevre alanlarına entegre etmek ve tarımda verimliliği artırmak için biyogaz Organik ve Organomineral Gübre Tesisleri Projesi, büyümek isteyen ancak küçük sanayi bölgeleri ve OSB’ler arasına sıkışmış KOBİ’leri büyütmek için Orta Ölçekli Sanayi Bölgeleri kurmaktayız ve nihayet ülkemizde yabancı ve yerli yatırımcılar için güvenli gayrimenkul alım-satımı için Gayrimenkul Borsası (GABORAS) kurulması...”



Dünyadaki söz sahibi ülkelerin incelendiğini ve Türkiye'ye uygun olan özgün bir ticaret diplomasisi programını hazırladıklarını aktaran Kaan, "Bizler, ticaret diplomasisi programı çerçevesinde sadece ekonomik ataşelik değil, aynı zamanda dünyadan en gerçek veriyi toplamak ve bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca siz Sayın Başkanımızın destekleri doğrultusunda gerçekleşen fahri ataşelik sistemi ile dünya üzerindeki ağımızı ve nüfuz alanımızı ülkemiz adına genişletiyoruz." dedi.

17. MÜSİAD EXPO’nun dünyada yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen tahmin edilenin çok üstünde bir ilgi ve destek gördüğünü ifade eden Kaan, “MÜSİAD’ın değerli üyelerine, gönüldaşlarına, dostlarına ve profesyonel kadrosuna yürekten teşekkür ediyor, MÜSİAD EXPO’nun, ülkemiz ve iş dünyamız için hayırlı ve bereketli işlere vesile olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

