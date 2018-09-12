0553 313 94 23

İmzalar bugün atılacak! Türkiye ile Kazakistan arasında 1,7 milyar dolarlık anlaşma

Türkiye - Kazakistan Yatırım Forumu öncesinde açıklamalarda bulunan Kassymbek, "Bugün 20'den fazla evrak imzalanacak. Bunların toplam miktarı 1,7 milyar dolar civarında olacak" dedi.

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:19
İmzalar bugün atılacak! Türkiye ile Kazakistan arasında 1,7 milyar dolarlık anlaşma

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Zhenis Kassymbek, Türkiye'nin Kazakistan için ilk 10'daki yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, "Bugün 20'den fazla evrak imzalanacak. Bunların toplam miktarı 1,7 milyar dolar civarında olacak." dedi.

'KARDEŞ ÜLKE TÜRKİYE'

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de yapılan Türkiye - Kazakistan Yatırım Forumu öncesinde açıklamalarda bulunan Kassymbek, kardeş ülke Türkiye'nin Kazakistan için çok önemli yatırımcılardan biri olduğunu söyledi.

Kassymbek, Türkiye'nin Kazakistan için ilk 10'daki yatırımcılardan biri olduğuna işaret ederek, "Bugün 20'den fazla evrak imzalanacak. Bunların toplam miktarı 1,7 milyar dolar civarında olacak. Bunlar makine, kimya, gıda, ulaştırma ve maden sektörleri gibi çeşitli sektörlerde olacak." ifadelerini kullandı.

İmza töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan 1'inci Yardımcısı Askar Mamin ve Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev'in bulunduğu pek çok davetlinin yer alması bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 12:19
  1. Ankara
  2. Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Zhenis Kassymbek
  3. Türkiye - Kazakistan Yatırım Forumu
  4. Türkiye
  5. Kazakistan
  6. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  7. Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan 1'inci Yardımcısı Askar Mamin
  8. Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Stratejik savaş aygıtı; Mülteciler
    1. Stratejik savaş aygıtı; Mülteciler
    2. Yusuf Nazik'in yakalanmasını sevinçle..
    3. Bebeklerde cilt problemi
    4. Yiğit Bulut görevinden alındı!
    5. Bademcik iltihabında bu hataya düşmeyin
    6. Birleşmiş Milletler'den kritik uyarı!..
    7. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    8. Katil Netanyahu üflüyor, Trump oynuyor
    9. İşte gerçek simit tarifi
    10. Ordu'da iğrenç olay! Mağdurun..
    11. İşte 12 Eylül’ün bilançosu
    12. Mobil okul timlere işbaşı yaptı
    13. Ticaret Bakanlığından kırtasiyelere..
    14. Beni anlayan yok!
    15. Negredo'da flaş gelişme! Beşiktaş..
    16. İran'dan Türklere 'yatırım' daveti
    17. Bakan Gül: Artık darbeye selam duran..
    18. Giresun'da feci kaza! Çok sayıda ölü..
    19. Bebeğinizin odasında bitki beslemeyin
    20. Premier Lig ekibi Galatasaray'ın..
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Amerikan Beyaz Kelebeği istilası ABD-İsrail ortak saldırısı mı?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak