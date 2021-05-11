17 Mayıs planı hazır! Her hafta bir açılma yapılacak

Ramazan Bayramı sonrasında Türkiye'nin normalleşme adımları gelecek. Hükümet, 17 günlük tam kapanmanın sonuçlarını analize hazırlanıyor. 14-15 mayıs tarihlerindeki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra alınacak kararlar için belirleyici olacak. Hürriyet'in haberine göre, 17 Mayıs’ta en fazla on bin vaka olması üzerine plan yapılıyor. Bu durumda kademeli açılma gündeme gelecek. Ancak kalabalıklarla yapılan faaliyetlerin yasağı sürecek.

Kademeli açılma, sıkı denetim, yoğun aşılama

Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimlerdeki tam kapatma değerlendirmelerine göre, vakalarda istenen gerileme yaşandı, ancak 17 Mayıs’tan sonra alınacak kararlara bağlı olarak, bu kazanç kaybedilebilir. Bu nedenle de “kademeli açılma, sıkı denetim ve yoğun aşılamanın” önemine vurgu yapılıyor.

17 Mayıs'ta 10 bin vaka bekleniyor

Virüsün üreme katsayısına göre yapılan modellemelere göre, 17 Mayıs’ta 9-10 bin arası vaka olacak. Can kaybında yüzde 13, ağır hasta sayısında ise yüzde 3 azalma saptandı. Testlerin pozitiflik oranında son üç ayın en düşük seviyesine ulaşılarak yüzde 8’in altına indiği bilgisi paylaşılıyor.

İstanbul'da vaka sayısı yüzde 34 azaldı

İstanbul’da vaka sayısında yüzde 34, yatan hasta sayısında yüzde 24, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21 oranında haftalık azalma olduğu kaydediliyor.

Üç kriter 2 hafta

Bu verilerin 14-15 Mayıs’ta yeniden masaya yatırılacağı, tam kapanmanın üzerinden iki hafta geçmiş olması nedeniyle sonuçların ve etkinin değerlendirileceği belirtiliyor. Yapılan değerlendirmelerde, “pozitiflik oranı, yayılma hızı, hastane kapasiteleri” dikkate alınacak. Bu sonuçlara göre kademeli açılma ile kısıtlamaların çerçevesi yeniden belirlenecek.

17 Mayıs'tan sonra her şey bir anda açılmayacak

Uzmanlar, bu konuda dikkatli davranılmaması ve mart başındaki hataya düşülmesi durumunda, tüm kazanımların kaybedileceği yorumları yapıyor. Yetkililer, “Önümüzdeki haftanın cuma ve cumartesi gününde çıkacak rakamlarda, kısıtlamaların etkisini daha net göreceğiz. Çünkü bir tedbir alındığında bunun etkisi 12-14 gün sonra ortaya çıkıyor. Ama 17 Mayıs’tan itibaren her şey bir anda açılmayacak” diyor.

Önce esnaf ve yüz yüze eğitim

Yetkililer, “Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil” değerlendirmesini yapıyor.

Düğün ve taziyelere yasak sürecek

Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, “Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz” diyor.