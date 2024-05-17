17 Mayıs 1998: Hızır Ali Muratoğlu'nun vefatı (Âlim)

Hızır Ali Muradoğlu Hocaefendi 1942 senesinde Rize’de doğdu. Babası, balıkçılıkla uğraşan Yakub Efendi, annesi ise Hamdiye hanımdır. Hızır Hoca İsmailağa Camii’nde ders mütalaasında bulunduğu bir sırada Mahmud Efendi Kuddise Sirruhû Hazretleri gelerek kendisine: “Hızır Hoca, kızımı sana veriyorum” diyerek ayrılır. Bu büyük nimet karşısında Hızır Hoca secdeye kapanır ve sevinç gözyaşları döker.







Tedris faaliyetleri ve Mahmud Efendi Hazretleri’nin talimatları doğrultusunda tarikat hizmetlerini de sürdürmekte olan Hızır Hoca, 1991 senesinde Çukurbostan Camii’nde imamlık vazifesine başlar. Mahmud Efendi Hazretleri’nin bulunmadığı zamanlarda ya da sâir sebeplerle sohbetlerini gerçekleştiremediği günlerde ona vekâletle sohbetleri sürdürür.







Hızır Ali Muratoğlu Hoca 17 Mayıs 1998’de İsmailağa Camii’nde ders verirken bir hain tarafından şehid edildi. Şehadet makamına erişti. Şehadetinin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen halen Hızır Ali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk cinayetleri aydınlatılmayı bekliyor.