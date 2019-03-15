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17 Mart’ta bu yollara dikkat

Bisikletliler Derneği Eskişehir Temsilciliği tarafından 17 Mart tarihinde düzenlenecek olan ’18 Mart Çanakkale Zaferi Bisiklet Turu’ için İl Emniyet Müdürlüğünce tedbir alınacak yol ve güzergah açıklandı.

15 Mart 2019 Cuma 14:44
17 Mart’ta bu yollara dikkat

Bisikletliler Derneği Eskişehir Temsilciliği tarafından 17 Mart tarihinde düzenlenecek olan ’18 Mart Çanakkale Zaferi Bisiklet Turu’ için İl Emniyet Müdürlüğünce tedbir alınacak yol ve güzergah açıklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "17 Mart Pazar günü saat 11.00’da Bisikletliler Derneği Eskişehir İl Temsilciliği tarafından “18 Mart Çanakkale Zaferi Bisiklet Turu” adı altında bisiklet turu düzenlenecektir. Etkinlik, Osmangazi Kavşağı önünden başlayarak, Atatürk Bulvarı-Sarmaşık Sokak-Ş. Zeynel Toksöz Sokak-Vişnelik Hava Şehitliği (Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması, Hediye Bisiklet Çekilişi) buradan, Müze Sokak-Atatürk Bulvarı-Cumhuriyet Bulvarı-Alpu Kavşağı-Ankara Yolu- Kanlıpınar Şehitliği (Saygı Duruşu, İstiklal Marşının Okunması)" şeklinde olacağı belirtildi.


Ayrıca etkinliğe katılacak bisikletlilerin dönüş güzergahı da bildirilerek, "Dönüş güzergahı, Kanlıpınar Şehitliği-Ankara Yolu Alpu Kavşağı-Cumhuriyet Bulvarı-Atatürk Bulvarı Odunpazarı Alaaddin Parkında sona erecektir. Trafikte yukarıda belirtilen güzergahları kullanacak vatandaşlarımızın etkinlik hakkında bilgi sahibi olmaları ve alınan trafik tedbirleri doğrultusunda yetkililerin uyarılarına riayet etmeleri önem arz etmektedir" açıklaması yapıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:44
  1. odunpazarı

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