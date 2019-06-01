0553 313 94 23

17 kişiyi baz istasyonu kurup kira vereceğiz diyerek binlerce TL dolandırdılar

Aydın’ın da aralarında bulunduğu Denizli merkezli 6 kentte gittikleri köylerdeki vatandaşlara ‘buraya baz istasyonu kurup sizlere yıllık 100 bin TL’ye yakın kira vereceğiz’ diyerek 17 kişiyi dolandıran 8 kişilik organize suç örgütü Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan titiz çalışma ile yakalandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 03:51
17 kişiyi baz istasyonu kurup kira vereceğiz diyerek binlerce TL dolandırdılar

Aydın’ın da aralarında bulunduğu Denizli merkezli 6 kentte gittikleri köylerdeki vatandaşlara ‘buraya baz istasyonu kurup sizlere yıllık 100 bin TL’ye yakın kira vereceğiz’ diyerek 17 kişiyi dolandıran 8 kişilik organize suç örgütü Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yapılan titiz çalışma ile yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Denizli, Manisa, Uşak, Isparta, Aydın, Afyonkarahisar ve Muğla kentlerinde toplam 17 kişiyi dolandıran şahıslar Denizli’de jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gittikleri kentlerdeki köylerde arazi sahiplerine GSM şirketlerinden geldiklerini söyleyip, şirketlere ait kimlik beyan ettikten sonra ‘arazinize baz istasyonu kurup yıllık yaklaşık 100 bin TL kira vereceğiz ancak vergisini vermeniz gerekiyor’ diyerek 3-5 bin TL arasında değişen parayı müştekilerden aldıktan sonra sırra kadem basan örgüt üyeleri yakayı ele verdi.



Örgüt üyeleri adliyeye sevk edildi


Şikayetlerin artması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri önce örgüt üyelerinin olayda kullandıkları ve sahte plakalı olan aracın gerçek plakasını tespit etti. Ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli 8 kişinin Tavas ve Kale çevresinde olduğunu öğrenince yakın takip başlattı. Yapılan titiz takip sonrası şüpheliler kullandıkları araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.


Şahısların yapılan üst ve araç aramalarında ise 1 adet sahte plaka, 2 adet GSM şirketlerine ait sahte görevli belgesi, 16 adet sahte kiralama sözleşmesi, 1 adet sahte yetkilendirme belgesi, 50 adet kartvizit, 1 adet matkap, 24 adet farklı kişi ve kurumlara ait kaşe, 122 adet başkalarına ait kimlik fotokopisi ele geçirildi.


Şahıslar işlemlerinin ardından Tavas Adliyesine sevk edildiler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 03:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı
    1. Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii,..
    2. Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar..
    3. Gölette boğulduğu düşünülen çoban için..
    4. Ağrılılar Camilere Akın Etti
    5. Bolu’da, tatilciler trafikte yoğunluğa..
    6. 17 kişiyi baz istasyonu kurup kira..
    7. Huzur Güven uygulamasında 40 sürücüye..
    8. Yolun sağında duran otomobile çarpan..
    9. Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken paylaşım!
    10. Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda..
    11. Otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
    12. Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak..
    13. Başkan şampiyonluk primini açıkladı:..
    14. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    15. "Filistin'de adaletin çıkarlara..
    16. Kral Selman'dan İİT zirvesinde Kudüs..
    17. ABD’de silahlı saldırı: 11 ölü
    18. Jandarmadan bayram öncesi trafik..
    19. Alkollü sürücünün otomobili polis..
    20. "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" programı
    21. Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'af'..
    23. ABD'de silahlı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı
    24. Almanya'da Kadir Gecesi
    25. Kocaeli’de bayram trafiği zaman zaman..
    26. Sarıkamış’ta Sakal-ı Şerif Ziyareti
    27. İzmir’de 46’sı çocuk 170 düzensiz..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz 82..
    29. Danimarka'da Mevlana Camisi'nde iftar
    30. ABD'nin Virginia eyaletinde düzenlenen..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak
    TMSF resmen duyurdu! 1,1 milyar lira bedelle satışa çıkacak