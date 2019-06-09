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17 katlı inşaatın çatısında yangın

Elazığ’da 17 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

09 Haziran 2019 Pazar 20:01
17 katlı inşaatın çatısında yangın

Elazığ’da 17 katlı bir inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.


Olay, Ataşehir Mahallesi Ulubey Caddesinde bulunan 17 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı inşaat halinde olan binanın çatı katında yangın çıktı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerineçok sayıda İtfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Kısa sürede yangın yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, müdahale etti. Yangın2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.


Öte yandan yangın ve dumanlar kentin bir çok noktasından görüldü.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 20:01
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