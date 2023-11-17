17 Kasım 1967: Emced ez-Zehâvi'nin vefatı (Müftü)

Şeyh Emced ez-Zehâvi, 1882 yılında Osmanlı toprağı Bağdat’ta doğdu. Ailesi muhitin faziletlilerindendi. Babası Şeyh Muhammed Said, dedesi Şeyh Muhammed Feyzi Bağdat müftüsüydü.



İlk eğitimini babası ve dedesinden aldı. İkisi de âlim ve fazıl kişilerdi. Sonra ulema meclisine geçti. Burada dinleyici idi. Fırsat buldukça müzakerelere katılıyordu.



Geleceğin âlimi bu genç, Şeriat alanında fetva konusunda, ahkâmda son derece güçlü bir eğitim alıyordu. Fetvada, ahkâmda, lügatta ve edebiyatta kendini göstermişti.



Sonra Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye’nin başkenti İstanbul’a geldi. Gadîy’ el-Ğuzat Mektebi’ni bitirdi ve üstün bir derece kazandı. Geleceğin fakihî Hanefi âlimi olmuştu. Ali Tantavi, onun için şöyle derdi: “Ben onunla yedi ay beraber kaldım. Otururdum, dört saat konuşurdu, konuşmasında bir hadisi ve bir fikri tekrar ettiğine rastlamadım.”

Şöhreti bütün akılları tutmuştu. Gönüller ona meyletmişti.



Fetvada ve suallere cevapta başvurulacak kaynak hâline gelmişti. Bütün İslâm dünyasından sualler gelirdi. O yüzden haklı olarak ona Küçük Ebu Hanife denmişti.



Filistin meselesi onun baş derdiydi. Bunun için cemiyetler kurdu, konferanslar tertip etti, yardımlar topladı ve mücahidlere maddi ve manevi yardımda bulundu. Mescid-i Aksa çevresinde 1372 Recep ayının yirmiyedisinde kongre tertip ederek Filistin problemini ortaya koydu.



1967 yılının Şaban ayının 14’ünde bir Cuma günü rahmet-i Rahman’a vâsıl oldu.