17 ilde FETÖ'ye operasyon: 24 gözaltı

Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri", "mahrem askeri yapılanması" ve "emniyet yapılanması" soruşturmaları kapsamında 17 ilde 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada aralarında Tokat'ta halen görevine devam eden binbaşı ile Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Samsun ve Tekirdağ'da 7 astsubay, bir uzman jandarma çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile ilişikleri kesilen Kara Harp Okulu'ndan 3, Astsubay Meslek Yüksekokulundan iki öğrenci olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ARALARINDA 5 POLİS VAR

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında ise Erzincan, Kayseri, Adıyaman ve Samsun'da meslekten ihraç edilen 5 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca örgütün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada ise Ankara, İstanbul, Manisa ve Kocaeli'de 4 avukat hakkında gözaltı kararı çıktı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.