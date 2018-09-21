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17 ilde FETÖ'ye operasyon: 24 gözaltı

Tokat'ta yürütülen FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri", "mahrem askeri yapılanması" ve "emniyet yapılanması" soruşturmaları çerçevesinde 17 ilde 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

21 Eylül 2018 Cuma 12:04
17 ilde FETÖ'ye operasyon: 24 gözaltı

Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri", "mahrem askeri yapılanması" ve "emniyet yapılanması" soruşturmaları kapsamında 17 ilde 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada aralarında Tokat'ta halen görevine devam eden binbaşı ile Ankara, Antalya, Diyarbakır, Hatay, Isparta, İzmir, Kastamonu, Manisa, Mardin, Samsun ve Tekirdağ'da 7 astsubay, bir uzman jandarma çavuş, meslekten ihraç edilen bir astsubay ile ilişikleri kesilen Kara Harp Okulu'ndan 3, Astsubay Meslek Yüksekokulundan iki öğrenci olmak üzere 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

ARALARINDA 5 POLİS VAR

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması" soruşturması kapsamında ise Erzincan, Kayseri, Adıyaman ve Samsun'da meslekten ihraç edilen 5 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayrıca örgütün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturmada ise Ankara, İstanbul, Manisa ve Kocaeli'de 4 avukat hakkında gözaltı kararı çıktı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 24 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 12:04
  1. Tekirdağ
  2. Samsun
  3. Mardin
  4. Manisa
  5. Kocaeli
  6. Kayseri
  7. Kastamonu
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Isparta
  11. Hatay
  12. Erzincan
  13. Diyarbakır
  14. Antalya
  15. Ankara
  16. Adıyaman
  17. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı
  18. FETÖ
  19. operasyon

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