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17 ilde FETÖ'ye büyük operasyon! 68 kişiye gözaltı kararı

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 68 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 28 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Tekirdağ eski Vali Yardımcısı Mümin Heybet'in eşi Afra Heybet'in de bulunduğu öğrenildi.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:07
17 ilde FETÖ'ye büyük operasyon! 68 kişiye gözaltı kararı

Hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 68 şüpheliden 28'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullananlara yönelik tespit çalışması sürüyor.

Bu kapsamda söz konusu programı kullandıkları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Adıyaman, Manisa, Kocaeli, Ankara, Batman, Antalya, Sakarya, Manisa, Hatay, İzmir, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Bayburt, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Operasyonda, şu ana kadar şüphelilerin 28'i gözaltına alındı.

FETÖ'den tutuklu valinin eşi de gözaltında

Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ kapsamında tutuklu bulunan eski Tekirdağ Vali Yardımcısı Mümin Heybet'in eşi Afra Heybet'in bulunduğu öğrenildi. 

Ekiplerin diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:07
  1. Osmaniye
  2. Batman
  3. Bayburt
  4. Tekirdağ
  5. Sakarya
  6. Kahramanmaraş
  7. Manisa
  8. Kocaeli
  9. İzmir
  10. İstanbul
  11. Hatay
  12. Elazığ
  13. Bursa
  14. Balıkesir
  15. Antalya
  16. Ankara
  17. Adıyaman
  18. terör operasyonu
  19. FETÖ
  20. Bylock

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