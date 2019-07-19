17 ilde FETÖ'ye büyük operasyon! 68 kişiye gözaltı kararı İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 68 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 28 kişi gözaltına alındı. Yakalananlar arasında Tekirdağ eski Vali Yardımcısı Mümin Heybet'in eşi Afra Heybet'in de bulunduğu öğrenildi.

Hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 68 şüpheliden 28'i yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullananlara yönelik tespit çalışması sürüyor. Bu kapsamda söz konusu programı kullandıkları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Adıyaman, Manisa, Kocaeli, Ankara, Batman, Antalya, Sakarya, Manisa, Hatay, İzmir, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Bayburt, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Operasyonda, şu ana kadar şüphelilerin 28'i gözaltına alındı. FETÖ'den tutuklu valinin eşi de gözaltında Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ kapsamında tutuklu bulunan eski Tekirdağ Vali Yardımcısı Mümin Heybet'in eşi Afra Heybet'in bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

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