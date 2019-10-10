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Harekete geçildi! 17 HDP'liye 'Harekat' gözaltısı!

Mardin'de, sosyal medyadan 'Barış Pınarı Harekatı' aleyhinde paylaşım yaptığı ve terör örgütüne yardım ettiği belirlenen 17 HDP üyesi gözaltına alındı.

10 Ekim 2019 Perşembe 14:28
Harekete geçildi! 17 HDP'liye 'Harekat' gözaltısı!

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mardin'de 'Barış PınarıHarekatı' aleyhinde sosyal medyadan paylaşım yapan ve terör örgütüne yardım eden kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, aralarında Derik ile Kızıltepe belediyelerinin HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 17 parti üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
 

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 14:28
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  7. GÜNCEL Haberleri

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  • selim ustaselim usta11 dk önce
    direk vatandasliklari alinsin, idam edemiyorsanz eger, suriye ye sürgüne, beslemeyin bu hainleri vergilerimizle...kacak elektrikciler

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