17 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu Vefat sayısı, vefat sayısı kaç oldu?

17 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu ve haftalık vaka sayısı haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Coronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısında yaşanan düşüş durumun iyiye gittiğine işaret etti. İşte günlük vaka sayısı ve koronavirüs tablosu...

17 Haziran Türkiye günlük Koronavirüs tablosu

Pandeminin başından bu yana Bakanlıkça elde edilen tüm veriler ve son gelişmeler açıklanıyor. Salgına dair sayısal veriler ise korona tablosunda yer alıyor. Beklenen 17 Haziran koronavirüs tablosu ise belli oldu. Buna göre, 5.904 yeni vaka tespit edildi ve 62 kişi vefat etti.