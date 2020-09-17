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Korona Virüs 17 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

17 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 66 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 315 oldu. 1648 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 298 bin 39'a ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 19:51:00 -
17 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 17 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 66 artarak 7 bin 315'e yükseldi. 1648 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 298 bin 39'a ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 143 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 263 bin 745 oldu. Son 24 saatte 109 bin 985 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 372, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. Bugün 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın." ifadelerini kullandı.

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