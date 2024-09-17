17 Eylül 2001: İsmail Hakkı Şengüler (Milletvekili)
Onlar, yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, eski Milletvekillerinden İsmail Hakkı Şengüler'i hayırla yâd ediyoruz.
1928 Malatya doğumludur. Babasının adı Ali, annesinin adı Lütfiye’dir. Kahire El-Ezher Üniversitesi İslam Hukuk Fakültesi mezunudur. İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir. İlahiyat, Neşriyat, Matbuat alanlarında çalışmıştır.
Aynı Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Bölümü Türk Dili ve Türk Edebiyatı Öğretim Görevlisi, Hikmet Yayın Evi Sahibi, Türkiye Komünizmle Mücadele Derneği İstanbul Şubesi Yüksek İcraat Konseyi Üyesi, 14. Dönem Malatya Milletvekili’dir.