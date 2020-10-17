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Korona Virüs 17 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

17 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 9 bin 224 oldu. 1723 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 345 bin 678'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 19:11:00 -
17 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 17 Ekim "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 71 artarak 9 bin 224'e yükseldi. 1723 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 345 bin 678'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 401 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 302 bin 499 oldu. Son 24 saatte 112 bin 131 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 428, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 5,9 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız" ifadelerini kullandı.

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