17 Ekim 1986: Vakıf Yöneticisi Eşref Osmanağaoğlu'nun vefatı

Eşref Osmanağaoğlu,1898 Yılında Hopa’da dünyaya geldi. Burada büyüdü ve evlendi. İstanbul’a geldi ve yemiş iskelesinde nakliyecilik yaptı.



1950’li yıllarda zeki fakat fakir Anadolu gençlerinin dini tahsil yollarındaki ızdırabına şahit ve ortak oldu. O şöyle der: “Taşradan gelmiş fakir çocukların sefalet yuvalarını görmemi ısrarla bana ricada bulunanlar oldu. Araştırdım, yürekler acısı manzaralar gördüm. Lâl ve bîmecâl kaldım. Halden hale girdim. Bu sırada davet edildiğim bir akşam yemeğinde gördüğüm mükellef sofralarda o gençlerin burukluklarını yaşadım. Ve ansızın yüksek tonla kararımı açıkladım. Biri ev sahibi iki kişi kaydettim. Kur’an Kurslarına ve Yardım Derneği’nin temeli böylece atılmış oldu.”







Türkiye İlmi İçtimai Hizmetler Vakfı’nın hiçbir zaman unutulmayacak sebeb-i vücudu ve hakiki kurucusudur. 1973 yılında bugünkü ismiyle vakıflaşır.



Eşref Bey sadece servetini bu vakfa bağışlamakla kalmaz, ömrünün 45 yılını da vakfederek sarsılmaz iradesi, güçlü azmi, örnek şahsiyeti ve takvasıyla 1986 yılına kadar, sabah namazından gecenin geç saatlerine dek çalışarak vakfın başkanlığını yürütür.