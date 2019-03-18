17 Aralık Kumpas Davası’nda 15 sanık, ’hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
IHAAW130105-ASA/18-03-2019- 17 Aralık Kumpas Davası’nda 15 sanık, ’hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.18 Mart 2019 Pazartesi 13:06
IHAAW130105-ASA/18-03-2019- 17 Aralık Kumpas Davası’nda 15 sanık, ’hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.18.03.2019 13:01:05TSINNNN
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