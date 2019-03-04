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"17 Aralık kumpas" davası

Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunduğu duruşma, yarına ertelendi

04 Mart 2019 Pazartesi 17:00
"17 Aralık kumpas" davası

İSTANBUL (AA) - Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları iddiasıyla FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri ve ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan eski komiser Hüseyin Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 10'u tutuklu, 6'sı firari 67 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinin karşısındaki binada yapılan duruşmada, bazı sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Haklarındaki suçlamaları reddeden tutuksuz sanıklar, bakanları takip etmediklerini, birim amirleri dışında kimseden talimat almadıklarını, hiçbir örgüte üye olmadıklarını iddia etti.

Olay tarihinde mali şube bünyesinde çalışan sanıkların bir kısmı, bazı kişileri tesadüfen takip ettiklerini, verilen görevleri yapmaya çalıştıklarını, bilgileri hiçbir yere sızdırmadıklarını öner sürdü.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek, beraat kararı verilmesini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:00
  1. 17 Aralık soruşturması’’nda kumpas
  2. eski komiser Hüseyin Korkmaz'
  3. FETÖ elebaşı firari Fetullah Gülen
  4. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'

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