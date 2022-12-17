17 Aralık 2002: Âlim Muhammed Hamidullah'ın vefatı

Muhammed Hamidullah 1908 yılında Hint yarımadasının güneyinde Haydarâbâd Nizamlığı’na bağlı Dekken bölgesindeki Haydarâbâd’da dünyaya geldi. İlk dinî bilgileri köklü bir ilim geleneğine sahip ailesinden alan Hamidullah ortaöğretim için devam ettiği Dârülulûm ve Câmia Nizâmiyye’de geleneksel İslami ilimlerin yanı sıra fen bilimlerini de tahsil etti. Bu arada Arapça, Farsça ve İngilizce öğrendi. Yüksek öğrenimini Haydarâbad’daki Osmaniye Üniversitesi Hukuk Fakültesinde üstün başarı ile tamamladıktan sonra aynı fakültede devletler hukuku alanında mastır yaptı.







Bu arada Mekke/Medine, Beyrut, Şam, Kahire ve İstanbul gibi tarihî merkezlere giderek buralardaki kütüphanelerde araştırmalar da bulundu, el yazmaları üzerinde çalıştı. Temin ettiği bir bursla Almanya’ya gitti ve 1933 yılında Bonn Üniversitesi’nde hazırladığı teziyle devletler umumi hukuku doktoru oldu.



Ardından Fransa’ya gitti ve 1934 yılında Paris Sorbonne Üniversitesinde ikinci doktora tezini tarih-edebiyat alanında tamamladı. Fransız Bilimsel Araştırmalar Merkezi’ndeki görevinden emekli olduktan sonra da araştırmalarını sürdüren Hamidullah yaşlılığına bağlı rahatsızlığının ilerlemesi üzerine 1996’da ABD’nin Pennsylvania eyaletine, bir süre sonra da Florida eyaletinin Jacksonville şehrindeki akrabalarının yanına yerleşti. 17 Aralık 2002 Salı günü bir ağabeyinin torunu olan Sedîde Atâullah’ın evinde sabah namazını kıldıktan sonra vefat etti. Ertesi gün öğrencilerinden Prof. Dr. Yusuf Ziya Kavakçı’nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Jacksonville’deki Müslüman mezarlığında toprağa verildi.