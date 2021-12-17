17 Aralık 1941: CHP İktidarı Tarafından Ekmeğin Karneye Bağlanması

1941 yılının 17 Aralık günü halkın yegâne tüketim ve ihtiyaç maddelerinden olan ekmeğin ülke genelinde karne ile dağıtılacağı ilan edilmiş, Ocak ayından itibaren aile reislerine ekmek karneleri dağıtılmaya başlanmıştı.Dönemin şahitlerinden Prof. Dr. Orhan Okay yaşadıklarını şöyle anlatır:“Kişi başına bir günlük sarfiyat yarım ekmekle sınırlandırılmıştı. Ağır işçi sayılanlara tam ekmek yiyebilme izni veriliyordu.” (Okay,2003:98)







Tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu da dönemin şahitlerinden biridir.Mısıroğlu, yaşadıklarına hatıralarında şöyle yer verir:“Karnesi olanlara pul gibi küçük kuponlar verilmişti. Kuponlar çocuk, işçi ve ağır işçi olmak üzere üç gruptu.” (Mısıroğlu,1998:29)

Halkın en temel ihtiyaç malzemesi ekmeğin dışında gazyağı, şeker, çay, tuz gibi maddeler de aynı şekilde karneyle alınabiliyordu. Esasen bunların karneyle dahi bulunabilmesi ayrı bir maharet konusuydu. Bu yüzden dolayı muhallebilerde şeker yerine pekmez kullanıyorlardı.

Karne ile dağıtılan ekmeğin gramı ve rengi de yaşanan zaman içersinde değişikliğe uğramış, “ekmek iyice küçülmüş ve kararmıştı.” (Okay,2003:97)

Mihri Belli, kuponla satılan ekmeğin ekmek kalitesinden çok uzak olduğunu anlatır:“Kuponla satılan adam başına 300 gr ekmek çamurdan yoğrulmuş gibiydi. Yiyenin midesine oturuyordu. Bir süre sonra o da azaltıldı.” (Belli,1989:211)

Diğer mamuller gibi ekmeğin bulunması da artık bir problem olmuştu. Çeşitli vesilelerle ülke için geziler yapan bürokratlar dahi “ilçe merkezlerinde ekmek bulamıyorlardı.” (Kayra,1995:100)

Bila’nın naklettiğine göre;“Gazetelerde sahte kepek ve un fişi tanzim etmekten suçlu odacıya 2 yıl, değirmen bekçisine 1 yıl hapis cezası verildiği belirtilirken; pahalı üzüm ve diş macunu satan şahısların da cezalandırıldığı belirtiliyordu.” (Bila,1999:97)

17 Aralık 1949: CHP İktidarı Tarafından Yaklaşan Seçimler Münasebetiyle Mevlana İhtifali Yaptırılması

Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü işi o kadar ileri götürür ki yıllardır yasak olan Mevlana ihtifalleri bile yeniden başlatılır. Sonraki yıllarda Demokrat Parti’yi dini istismarla suçlayacak olan CHP’nin bu konuda ne kadar öncü ve mahir olduğu kayıtlarda şöyle yer alır:





17 Aralık 1949 Cumartesi günü Mevlânâ'yı anma programı gereğince saat 20:00'de toplanılır ve büyük Türk mütefekkiri Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî anılır. Herkesin serbestçe girebildiği bu törende şu program uygulanmıştır: 1-Halkevi Başkanı tarafından açış. 2-Mevlânâ'nın hayatı (Öğretmen Necati Elgin) 3-Mevlânâ'nın tasavvufu, tasavvuf ahlâkı, Mesnevî'den seçme hikâyeler ve bunların teşrihi (Belediye Başkanı M. Muhlis Koner) Söz konusu törenler için giriş kartları Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından dağıtılmıştır. (semazen.net,2012)

17-25 Aralık 2013: Paralel Devlet Yapılanmasının İktidara Karşı Komploya Kalkışması

17 Aralık 2013 günü 7 Şubat ve 27 Mayıs’ta hükümeti devirmek üzere harekete geçen CIA taşeronu FETÖ örgütü bukez 3. kalkışma için düğmeye basmıştı. Bazı bakanların Rüşvete karıştıkları iddia edildi.Paralel örgütlenme ile başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere gizlice devletin tüm kılcal damarlarına sızan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte gerçek yüzünü Aralık 2013'te göstermişti (AA.,2017).





Artık FETÖ’cüler Hükümet ile karşılıklı müsademe ve bilek güreşine soyunmuşlardı.19 Ocak 2014 günü Adana’da MİT’e ait olduğu açıklanan TIR’lar durduruldu. Savcılık ile MİT arasında bir krize neden olan TIR’larda silah ve mühimmat olduğu iddia edildi, TIR’larda arama yaptırılmadı.

Tutanağa göre, araçtaki görevliler TIR’ı durdura jandarmaya, ‘Arayamazsın, devlet sırrı’ dedi. Valilik, TIR’da ‘üç MİT mensubunun olduğunu açıkladı.





HSYK, bazı başsavcıların da arasında bulunduğu 96 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi.HSYK, MİT tırlarını aratan özel yetkili Adana Cumhuriyet Savcısı Aziz Takcı'nın yetkisini kaldırdı. Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle görevli Adana Cumhuriyet Başsavcıvekili Ahmet Karaca ile aynı birimde görevli Mustafa Sırlı'nın da yetkileri kaldırıldı (AA, 2017).

Fetöcülerin devleti nasıl ve hangi yöntemlerle elde ettiğini ve nasıl kontrol ettiğini Akit Gazetesi yazarı Hasan Karakaya şöyle anlatıyor:Tarih, 2002 Haziran ayının başları...O günlerde, yine bir telefon geldi.Telefon eden, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın o günlerdeki Başkanı Harun Tokak’tan başkası değil!..

Lütfen dikkat;Telefon eden, “Zaman Gazetesi” veya “Cihan Haber Ajansı”ndan biri değil, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın Başkanı Harun Tokak’tı...Yani;“Fetullah Gülen’in Onursal Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı!”

Harun Tokak telefonda diyordu ki; “DGM Hakimi Nuh Mete Yüksel, ahlâksız bir ilişkiye girmiş... Malûm; Nuh Mete; Hocaefendi aleyhinde sürekli dâvâlar açıyor... Şu günlerde bir dâvâ daha açmaya hazırlanıyor!.. Eğer, bu ahlâksız ilişki haberini yayınlarsanız, herhalde mesajı alır ve Hocaefendi ile uğraşmaktan vazgeçer!”

Kendisine dedik ki;“Bu, çok kritik bir konu... Nuh Mete Yüksel de; astığı astık, kestiği kestik bir adam!.. Haber sağlam mı?.. Yoksa, başımıza iş açar!”

Harun Tokak dedi ki;“Haber çok sağlam... Elimizde kaseti var!.. O kasetten bir-iki kare göndereceğiz size!.. Ne olur, bu haberi yayınlayın!”

Kendisine dedik ki;“Gönderin de bir bakalım!..”Öyle ya;Nuh Mete Yüksel denilen adama; “Merve Kavakçı’nın evini basıp, kapısını kırmaya yeltendiği” için bir “gıcıklığımız” var!..

Ama, yine de; “Yayınlayıp – yayınlamama” konusunda “tereddüt” yaşıyoruz!.. Tereddüt yaşıyoruz, çünkü; “Dini bir Cemaat mensubu” bildiğimiz insanlar, niye “seks kaseti” gibi, “belden aşağı işler”le uğraşırlar?!?..

Bu, “dini bir yöntem” midir?..Biz bunları düşünürken... Harun Tokak tekrar aradı...“O haberi yayınlamanıza gerek kalmadı... Biz, ilgili yerlere; bu haberin Akit’te yayınlanabileceğini söyleyince, Nuh Mete Yüksel geri adım atmış ve bundan sonra Hocaefendi ile uğraşmayacağını söylemiş!.. Dolayısıyla, o haberi geri çekebilirsiniz!”Öyle yaptık...Haberi geri çektik...Zaten, “yayınlamamaya” karar vermiştik!..Aradan “136 gün” geçti... Bizim o gün yayınlamadığımız “Savcı Nuh Mete Yüksel’in seks kaseti” haberi; ne ilginçtir ki, 22-23 Ekim 2002’de Hürriyet’in manşetinde yayınlandı ve denildi ki; “Bir gecelik zevk uğruna!..Yüksel’in seks kaseti gerçek! O kadın, Türk çıktı!”

İşte bu haberin yayınlandığı gün, Nuh Mete Yüksel’e hem “kınama”, hem de “sürgün” çıktı!..Evet, Nuh Mete Yüksel; “DGM Savcılığı” görevinden alındı, “Ankara Savcılığı”na getirildi!..

Uzun lâfın kısası;“Harun Tokak’ın arzusu” yerine gelmişti... Bizim “yayınlamadığımız” haberle “Nuh Mete’ye mesaj” gönderen ve belki de, kendisine “kaset”ini yollayan Harun Tokak, öyle anlaşılıyor ki; ona “geri adım” attıramamış, bu defa da Hürriyet’i devreye sokmuş!..Ve amacına ulaşmış!.. Bu arada;O dönemde “Başbakanlık koltuğunda Bülent Ecevit’in oturduğunu” da hatırlatalım!.. Yani, Nuh Mete Yüksel’i “DGM Savcılığı”ndan alıp, “düz savcı” yapan “Ecevit Hükümeti”dir!.. Evet, Fetullah Gülen’in; “Şefaatçi olacağım!” dediği Ecevit! (Karakaya,2015).





18 Aralık 1914: 1. Dünya Savaşında Sarıkamış Cephesi’nde Büyük Bozgunun Yaşanması

Harbiye Nazırı Enver Paşa, Alman askeri konvoyundan bir torpido ile 1914 yılı Aralık ayının ilk günlerinde İstanbul'dan Trabzon’a geldi. Enver Paşa, Rusya’ya karşı 3 ncü Türk Ordusu ile birlikte (IX. IX. ve XI. kolordular), Erzurum havalisinden iki gönüllüler kolordusunu ve bir jandarma tümenini İran sınırına yığdı. Ayrıca Mezopotamya birlikleri de (36 ncı ve 37 nci tümenler )Musul üzerinden 3 ncü Orduya katıldılar.

Enver Paşa Aralık ayı başında ilk etapta, Kars Kalesinin Ruslardan geri alınmasında başarılı bir saldırıyı da gerçekleştirmiş olan ordu komutanını görevden uzaklaştırdı ve Genelkurmay başkanı olarak 3 ncü Ordunun yönetimini, General Bronsart von Sehellendorf ile birlikte bizzat kendi üzerine aldı.Kara Kilise Köprüsü ekseninden, ağırlık merkezi Kars istikameti olmak üzere Ruslara cepheden saldırmayı kararlaştırdı.

Enver Paşa, ordu kumandanı Hasan İzzet Paşanın, bu mevsimde harekat yapılamayacağı, taarruzun bahara bırakılması tavsiyesine karşılık, onu vazifesinden azletti ve taarruza karar verdi. Üçüncü Ordu Komutanlığı vazifesini de üzerine alan Enver Paşa, 18 Aralık 1914 tarihinde, kıtalara, taarruz emrini verdi.

Enver Paşa’nın bizzat katıldığı IX. ve X kolordunun kenardan kuzeye yürüyüşü Artvin'in güneyindeki yüksek dağlarda fırtına ve kötü hava şartlarına saplanıp kaldı. Bu derin karda ilerleyebilmek için palto ve çantalarını komutanlarının talimatıyla Erzurum'da bırakmış olan piyadelerden oluşan IX. kolordu son erine kadar mahvoldu. Kolordu kurmayı ve üç tümenin kurmay heyeti esir düştü. ( Leverkuehn,1998:19-20-21)

Sarıkamış Harekâtı’nın tam bir faciaya dönüşmesi, Allahüekber Dağları üzerinden 26 Aralık 1914 gecesi verilen taarruz emri sonucu oldu. Taarruza iştirak eden birliklerin büyük bir kısmı, özellikle Arabistan'dan geri çekilen ve Güneydoğu Anadolu'dan sevk edilenler, sıcak iklime alışık olup, teçhizatları yönünden kış şartlarına hazırlıksızdı.

Kafkasya ordusunun operasyonları 19 Aralıkta başladığında birlikler ne tam olarak toplanmıştı, ne de yeterli malzeme ve donanım vardı. 10 Ocak'a kadarki on dört gün içinde herhangi bir çatışmaya da girmeksizin, neredeyse tamamen soğuğun kurbanı olarak (sıfırın altında sürekli 20- 25 derece) ve açlıktan, yüz bin kişilik güçlü ordunun, tahminen 80 bini Kars yolunun yarısında yok oldu. Ulaşılabilen son nokta Sarıkamış oldu ve savaş bu yüzden Sarıkamış Harekâtı adını aldı.