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17 Ağustos 1999 depremi ABD'nin gizli silahıyla mı gerçekleştirildi? Ecevit'ten çarpıcı yorum

Gölcük depremi ile ilgili korkunç bir komplo teorisi vardır. Bu komplo teorisi şunu iddia eder: "Gölcük Depremi bir HAARP saldırısıdır. HAARP ilk defa "Gölcük Depremi"nde denenmiştir.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:14
17 Ağustos 1999 depremi ABD'nin gizli silahıyla mı gerçekleştirildi? Ecevit'ten çarpıcı yorum

Türkiye Eski Başbakanı Bülent Ecevit depremin bir komplo olabileceğini düşünüp araştırılmasını istemişti.

Bunu Ecevit rahmetli olduktan sonra bir Tv Programına katılan Afete Hazırlık ve Deprem Derneği Başkanı Ahmet Mete Işıkara açıklamıştır. Deprem sonrası arayıp araştırmasını istemiştir. Depremden önce ve sonra gelişen bir kaç enteresan olay da depremin normal bir deprem olmadığı düşüncemizi sağlamlaştırıyor.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in, Ahmet Mete Işıkara’ya “Depremi Amerikalılar yapmış olabilir mi?” diye sorması ve cevap alamaması meselesi, deprem esnasında görülen alev topu, Gölcük Deniz Üssündeki devir teslim törenine üst düzey Amerikan ve İsrailli subayların ilk defa gelmiş olması, depremden sonra bölgenin dalışa yasak ilan edilmiş olması dikkat çekiyor.

(En yüksek seviyedeki HAARP sinyallerinin 16 Ağustos 1999  saat 20:00'dan sonra kesilmesi gösteren grafik)

Depremden önce denizde büyük bir ateştopu ortaya çıkmış. Bunu depremden sonra birçok balıkçı doğrulamıştır ve birçok görgü tanığı vardır. Bunun dışında HAARP'ın en büyük belirtisi olan gökyüzü renginin değişmesi de depremden önce herkesin ilgisini çeken bir olaydı. Depremin beklenenden uzun sürmesi, telefonların çalışmaması bunlar hep şüphe uyandıran olaylardır. HAARP ortaya çıkmadan önce bazı belirtiler gösterir. Yani burada tam tersi "Bela geliyorum der"

Komplo Teorisyenlerine göre, Gölcük depremi sırasında yaşanan ve acaba deprem bir HAARP saldırısı mı dedirten "tesadüfler":

- Deprem günü Gölcük'de basit bir devir teslim töreninde ABD'li ve İsrail'li üst düzey komutanların oluşu,
- Deniz üssünde hiç bir Türk subaya giriş izni verilmeyen bir ABD deniz altısının oluşu, 
- Olay daha dünya basınına yansımamışken İsrail'lilerin yardım çalışmalarına başlamış olması,
- Depremden önce denizde büyük bir ateş topu ortaya çıkması, 
- Gökyüzü renginin değişmesi,
- Depremin beklenenden uzun sürmesi, 
- Telefonların çalışmaması.

 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 21:14
  1. Gölcük Depremi
  2. HAARP
  3. Gölcük Deniz Üssü

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